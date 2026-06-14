Дмитрий Киселев сказал, что украинские силы целенаправленно атакуют Крым из желания отомстить, ссылаясь на пожар в музее Оборона Севастополя и блокаду инфраструктуры после референдума, а глава Крыма сообщил о гибели мирной жительницы{{ {{ {{ {}}}}

Москва, 14 июня - АиФ‑Москва. По словам Дмитрия Киселева, гендиректора медиа группы Россия сегодня, украинские силы рассматривают Крым как приоритетную цель своих ударов, мотивируя это желанием отомстить за прошлые события.

На прошлой неделе военные нападения ВСУ были направлены на здание музея Оборона Севастополя, где вспыхнул пожар, и восстановительные работы, включая реконструкцию знаменитой панорамы, могут занять около пяти лет. Киселев отметил, что подобные действия свидетельствуют о глубокой ненависти к региону и стремлении нанести максимально возможный урон, сравнивая их с попыткой геноцида, поскольку после референдума в Крыму украинские власти, по его словам, отключили электроэнергию и водоснабжение, засыпали бетонными плитами железнодорожные пути и блокировали автодороги, чтобы сорвать продовольственные поставки.

По мнению представителя российской прессы, Россия успешно преодолела те инфраструктурные проблемы, тогда как нынешние удары украинских военных продиктованы чувством бессильной злобы и желанием отомстить за причинённый вред. В ответ на эти обвинения глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели мирной жительницы в результате ночного нападения беспилотников на город Саки. По его словам, атака произошла в темное время суток, пострадала женщина, находившаяся в жилом доме, что подчеркивает опасность использования дронов в населённых пунктах.

Аксенов также отметил, что такие инциденты усиливают необходимость укрепления обороны и развития систем противовоздушной борьбы в Крыму, а также призвал международное сообщество обратить внимание на нарушения, совершаемые украинской стороной. Эксперты отмечают, что конфликт в Крыму приобретает новые формы, включая информационную войну и пропаганду, где каждая сторона стремится представить своё видение событий.

По мнению аналитиков, украинские удары могут быть направлены не только на материальные объекты, но и на деморализацию населения, тогда как российская сторона использует эти инциденты для укрепления внутренней позиции и демонстрации готовности защищать интересы региона. В то же время международные наблюдатели продолжают фиксировать случаи нарушения прав человека и разрушения инфраструктуры, что требует тщательного документирования и привлечения к ответственности всех участников конфликта





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