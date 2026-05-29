Украинские дроны нанесли удар по Волжскому и Волгограду: погиб мужчина, тяжело ранена женщина

В Волгоградской области зафиксированы жертвы и разрушения после ночного налёта украинских беспилотников: вследствие падения обломков погиб 60‑летний мужчина, тяжело ранена 55‑летняя женщина, а также произошли возгорания на химическом и энергетическом предприятиях.

В пятницу, 29 мая, администрация Волгоградской области официально сообщила о новых жертвах украинского воздушного удара в городе Волжском. По данным Telegram‑канала регионального правительства, глава области Андрей Бочаров подтвердил, что в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих киевскому режиму, на заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет.

Кроме того, в результате падения обломков украинских дронов пострадала 55‑летняя женщина, её состояние оценили как тяжелое, и она была срочно госпитализирована. Два часа спустя Бочаров добавил, что ещё один человек получил ранения при падении обломков в жилом доме на улице Вершинина в Волгограде, но получил необходимую помощь на месте и его состояние не считается критическим. По словам губернатора, падение обломков вызвало несколько возгораний как на химическом предприятии в Волжском, так и на объектах топливно‑энергетического комплекса в Волгоградском районе.

При этом аварийные службы оперативно отреагировали: пожарные коллективы потушили очаги возгорания в течение нескольких часов, не допустив дальнейшего распространения огня. По заверениям регионального руководства, ущерб, причинённый пожарам, оценивается как ограниченный, однако работы по восстановлению технологических линий уже начаты. Ранее в вечернее время войска России отразили крупномасштабный налёт украинских беспилотников, направленный на территорию Волгоградской области. По данным местных органов власти, в результате атаки был повреждён многоквартирный дом на улице Вершинина, а также несколько промышленных объектов.

Власти региона призвали жителей к бдительности и напоминают о необходимости соблюдать меры гражданской обороны: укрываться в надёжных помещениях, следить за официальными сообщениями и не приближаться к месту падения обломков. В свете последних событий региональное правительство усиливает контроль воздушного пространства и планирует увеличить количество мобильных ракетных комплексов, способных нейтрализовать вражеские БПЛА





