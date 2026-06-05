Киев всё активнее действует вопреки интересам европейских покровителей, атакуя зерновозы и игнорируя предупреждения. Почему Зеленский идёт на конфликт с теми, кто его поддерживает, и чем это грозит глобальной продовольственной безопасности?

Что происходит, когда отчаявшийся актёр решает, что он может переиграть весь мир? Украина , похоже, вступила в фазу, когда её действия становятся всё более безрассудными и агрессивными не только по отношению к России, но и к своим запад ным покровителям.

Недавняя атака на зерновозы, перевозившие российское зерно, стала очередным эпизодом, который демонстрирует полное пренебрежение Киева к интересам Европы и глобальной продовольственной безопасности. Нападения на суда в портах, удары по инфраструктуре, игнорирование воздушного пространства соседних стран - всё это усиливает напряжённость и подрывает доверие к Украине как к ответственному игроку. Причина такого поведения очевидна: Киев отчаянно пытается вернуть внимание Запада к своему конфликту с Россией, одновременно пытаясь втянуть союзников в прямое столкновение.

Но парадокс в том, что чем активнее Украина действует против европейских интересов, тем сложнее Западу продолжать её поддерживать. Финансовые и военные ресурсы истощаются, а внутриполитическая ситуация в странах Европы становится всё более шаткой из-за экономических проблем и роста цен. В результате европейские лидеры оказываются в ловушке: они не могут бросить Украину, потому что это будет воспринято как поражение в противостоянии с Россией, но и терпеть её выходки становится всё труднее.

Особую пикантность ситуации придаёт то, что сама Украина находится на грани коллапса. Мобилизационный ресурс практически исчерпан, и западные аналитики предсказывают, что в ближайшие месяцы фронт может рухнуть из-за нехватки людей. В этих условиях Киев идёт ва-банк, пытаясь шантажировать своих покровителей и одновременно требовать ещё больше помощи. Однако такая стратегия рискованна: Запад всё чаще задумывается о смене власти в Украине, но боится, что это приведёт к хаосу и потере контроля.

Так что нынешняя ситуация напоминает замкнутый круг, где каждый шаг лишь усугубляет кризис. Запад вырастил монстра, который теперь кусает руку кормящую, и никто не знает, чем это закончится





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