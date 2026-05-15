Владимир Зеленский предупредил о возможных военных действиях с территории Беларуси. В Петербурге осуждены те, кто пытался отравить военные подразделения. Экономические проблемы приводят к ликвидации тысяч предприятий в России.

Владимир Зеленский заявил, что между российскими властями и Александром Лукашенко прошли дополнительные контакты. По словам президента Украины, цель этих переговоров — убедить лидеров Беларуси присоединиться к новым агрессивным операциям России.

В частности, Россия рассматривает планы проведения военных действий в южном и северном направлениях от территории Беларуси. Это может означать атаки на Черниговско-Киевское направление в Украине или переход границы в сторону одной из стран НАТО. Во время брифинга Зеленский также сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило документы, подтверждающие подготовку России к новым ракетно-дроновым ударам. По данным разведки, целями атак могут стать около двадцати политических центров и военных объектов.

Президент отметил, что украинские власти встревожены этой информацией и предпринимают соответствующие меры. Кроме того, в Санкт-Петербурге двух граждан приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы по делу о попытке отравления продуктов питания членов местных добровольческих батальонов. Суд признал их виновными в удочерении двух террористических актов. Согласно материалам уголовного дела, подсудимые планировали отравить бойцов «Эспаньолы» и жителей так называемых ДНР, смешивая токсичные вещества с едой.

Несмотря на затяжной расстрел между Республики Беларусь и Россией, правозащитники отмечают, что подобные инциденты могут указывать на внутреннюю истерию в рядах военных формирований. По данным Forbes, из-за ужесточения налогового бремени и снижения спроса на рынке с января по март 2026 года в России закрылся примерно 200 тысяч малых и средних предприятий. Специалисты в области экономики связывают это с волной новых собирательных налогов и прочих ограничений.

По мнению экспертов, закрытие столь большого количества субъектов малого бизнеса может привести к значительному сокращению рабочих мест и ухудшить общественную стабильность. Анализа послания учитывает общий недостаток инвестиций в российскую экономику, повышение затрат для владельцев бизнеса и общее неблагополучное состояние отдельных отраслей. Многие аналитики предсказывают, что без существенных изменений в экономической политике тенденция к ликвидации может продолжиться, что негативно отразится на доступности товаров и услуг для граждан РФ





tvrain / 🏆 15. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Зеленский Лукашенко Россия Нато Украина

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Москва запретила публиковать данные о последствиях атак БПЛААнтитеррористическая комиссия Москвы ввела бессрочный запрет на распространение фото и видео об атаках БПЛА. Нарушителям грозят штрафы - до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Read more »

Капитан «Зенита» Фрейзер отреагировал на 200 игр за командуАмериканский защитник и капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер прокомментировал достижение планки в 200 игр за клуб.

Read more »

Woman Charged with Espionage in RussiaA resident of Russia has been charged with espionage after allegedly providing information to a Ukrainian intelligence officer about a military-related object. The woman confessed to her crime and is cooperating with the investigation. In Russia, over 200 convictions for espionage have been recorded in 2025, with 219 people convicted under Article 275 of the Criminal Code and 14 people convicted of espionage (Article 276) and 29 people convicted of cooperation with foreign states (Article 275.1). The convicted are being sent to correctional facilities, with two of them sentenced to life imprisonment.

Read more »

Китай купит 200 «боингов». Аналитики ожидали заказа 500 самолетов по итогам визита Трампа в Пекин. Акции компании Boeing упалиКитай согласился купить 200 самолетов «боинг», рассказал Дональд Трамп после своей встречи с Си Цзиньпином.

Read more »

За первые три месяца 2026 года в России закрылись 200 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Причины — снижение спроса и рост налогов — MeduzaС января по март 2026 года в России закрылись 209 тысяч малых и средних бизнесов, что почти на 9% больше, чем за тот же период 2025-го, пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус». Всего в России насчитывается 6,9 миллиона таких предприятий.

Read more »

Джейк Пол предложил Саулю Альваресу $200 млн за боксерский бойАмериканский блогер и боксер Джейк Пол заявил, что готов заплатить 200 миллионов долларов за бой бывшему чемпиону мира в трёх весовых категориях мексиканцу Саулю Альваресу.

Read more »