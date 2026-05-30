Украина: Силы обороны юга страны отвергли обвинения РФ в нанесении удара по ядерному объекту

По их данным, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Все системы функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов нет. Радиационный фон - в пределах нормы. Специалисты проводят обследование места происшествия, ситуация под контролем.

По их данным, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Все системы функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов нет. Радиационный фон - в пределах нормы.

Специалисты проводят обследование места происшествия, ситуация под контролем. Алексей Лихачев заявил, что дрон якобы управлялся по оптоволокну. Силы обороны юга Украины отвергли обвинения РФ и заявили, что не наносят ударов по ядерным объектам. ЗАЭС находится в 50 км от линии фронта, а у Украины нет беспилотников на оптоволокне с таким дальним радиусом действия и боевой частью в 5-6 кг.

Промышленная группа X сообщила, что, получив от руководства станции информацию об ударе дрона, группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра здания машинного зала. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС - величайшая техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики. Радиоактивное загрязнение накрыло тогда три четверти Европы. Последствия ощущаются до сих пор





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Силы Обороны РФ ЗАЭС Ядерный Объект

United States Latest News, United States Headlines