Украина: Силы обороны юга страны отвергли обвинения РФ в нанесении удара по ядерному объекту

Украина: Силы обороны юга страны отвергли обвинения РФ в нанесении удара по ядерному объекту
📆5/30/2026 10:17 PM
По их данным, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Все системы функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов нет. Радиационный фон - в пределах нормы. Специалисты проводят обследование места происшествия, ситуация под контролем.

Специалисты проводят обследование места происшествия, ситуация под контролем. Алексей Лихачев заявил, что дрон якобы управлялся по оптоволокну. Силы обороны юга Украины отвергли обвинения РФ и заявили, что не наносят ударов по ядерным объектам. ЗАЭС находится в 50 км от линии фронта, а у Украины нет беспилотников на оптоволокне с таким дальним радиусом действия и боевой частью в 5-6 кг.

Промышленная группа X сообщила, что, получив от руководства станции информацию об ударе дрона, группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра здания машинного зала. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС - величайшая техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики. Радиоактивное загрязнение накрыло тогда три четверти Европы. Последствия ощущаются до сих пор

