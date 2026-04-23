Президент Зеленский заявил о заключении соглашений с рядом стран Ближнего Востока, направленных на укрепление их обороноспособности и совместное производство беспилотников. Украина готова делиться опытом и технологиями в сфере военной интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении соглашений с рядом стран Ближнего Востока, направленных на укрепление их обороноспособности и сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса. Эти соглашения, как подчеркнул Зеленский в своем Telegram-канале, ссылаясь на интервью CNN, будут реализованы через различные контракты, охватывающие как частный, так и государственный сектор Украины.

Ключевым аспектом сотрудничества станет обмен опытом, проведение обучения и предоставление программного обеспечения, необходимого для интеграции различного военного оборудования в единую систему. Особое внимание уделяется совместному производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с ближневосточными партнерами. Зеленский выразил уверенность в том, что Украина может внести значительный вклад в усиление обороны этих стран, подчеркнув стремление к дальнейшему развитию партнерских отношений.

Он также отметил возможность заключения аналогичных соглашений с Соединенными Штатами Америки, выразив надежду на то, что накопленный опыт будет передан и американской стороне, учитывая огромную поддержку, оказываемую США Украине. Президент подчеркнул свою благодарность за эту поддержку и выразил гордость за перспективы сотрудничества. В конце февраля Украина направила в регион группу экспертов для оказания помощи в отражении атак иранских беспилотников.

В середине марта Зеленский сообщил о присутствии 201 украинского военного эксперта в странах Ближнего Востока, а также о готовности к развертыванию еще 34 специалистов. По его словам, украинские команды уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии, и направляются в Кувейт. Ведутся переговоры и с другими странами, соглашения уже достигнуты. Зеленский четко обозначил позицию Украины, заявив о нежелании допустить дальнейшей эскалации иранского террора против соседних государств.

Эти действия Украины происходят на фоне сложной геополитической обстановки, включающей военную операцию России против Украины, начатую 24 февраля 2022 года с ракетных ударов по военным и гражданским объектам по всей Украине. Ситуация на Ближнем Востоке осложняется противостоянием между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой, что оказывает давление на мировую экономику, в частности, на цены на нефть.

Военные действия и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, включая конфликт между Ираном и его противниками, оказывают влияние на глобальную ситуацию и, в частности, на ход войны в Украине. Возникают вопросы о том, как эти события повлияют на перемирие между Вашингтоном и Тегераном, какую роль в конфликте сыграет Китай, и как растущее напряжение скажется на России и ее военных действиях в Украине.

Аналитики отмечают, что высокие цены на нефть, вызванные нестабильностью в регионе, оказывают давление на мировую экономику, что может иметь долгосрочные последствия.

Все эти факторы взаимосвязаны и оказывают влияние на глобальную безопасность и стабильность





