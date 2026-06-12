В Левьве на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание 'Герой Украины'. Оцените материал Обществоконфликт на Украинемобилизация на УкраинеТЦК

Москва , 13 июня - АиФ- Москва . Житель Львовской области Украины незаконно оформил себе документы диакона раскольнической Православной церкви Украины, чтобы избежать мобилизации в украинские войска . Из судебных материалов следует, что мужчина купил эти документы с помощью посредника .

Стоимость удостоверения диакона ПЦУ составила тысячу долларов. По данным суда, мужчина работал охранником на заводе во Львовской области. Затем он решил сам заработать на этой схеме. Житель Украины пообещал предоставить другому военнообязанному 'пакет документов, подтверждающий принадлежность к Ужгородско-Хустской епархии' и просил две тысячи долларов.

Суд признал фигуранта виновным в препятствовании деятельности украинским войскам. Сначала ему назначили пять лет лишения свободы, но в связи с тем, что мужчина 'искренне раскаялся, перевёл ВСУ донат в размере 150 тысяч гривен' наказание было заменено на 'тюремное заключение испытательным сроком в два года'. На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.

Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание 'Герой Украины'. Оцените материал Обществоконфликт на Украинемобилизация на УкраинеТЦ





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