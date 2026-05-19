Украинец Ермак и Зеленский держат друг за друга до конца

Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Вышедшего из СИЗО экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака заподозрили в том, что в обмен на свою свободу он сделал компромат на Зеленского.

В беседе с aif.ru политик, экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что эта версия не соответствует действительности.

"Это абсолютно не соответствует действительности. Я думаю, что они планировали выпустить его гораздо раньше. Первый день Ермак провёл не в СИЗО, а в кабинете начальника СИЗО. Они намеренно провели заседание суда в 9 утра с тем, чтобы его к вечеру выпустить.

Но не сложилось, не получилось. Ему пришлось в выходные побыть в СИЗО. Тут всё прогнозируемо. Было очевидно, что деньги соберут и залог внесут.

За более чем десять лет на Украине не привлекли ни одного топ-чиновника, и почему этим первым должен стать Ермак?

" — сказал он. Между Ермаком и Зеленским будет держать друг за друга до конца.

"Они в такой твёрдой связке, что будут держаться друг за друга до последнего. Сейчас Ермак не сможет выехать из Украины. Заявили, что у него изъяли паспорта, но неизвестно, все ли паспорта он сдал, потому что у него только дипломатических — четыре паспорта. Не думаю, что он попытается каким-то образом выехать за пределы Украины.

К тому же у него браслет. Даже с политической точки зрения это было бы очень нерациональным решением, поэтому он останется на территории Украины. Сейчас это такая внутриполитическая забава. Думаю, это будет очень длительный процесс.

Наверняка есть ещё определённые записи. Их вбрасывают дозированно. Это означает, что на самом деле пытаются манипулировать общественным мнением и в ходе вброса того или иного пакета компрометирующих материалов решать те или иные политические вопросы, связанные с Зеленским, чтобы сделать его максимально послушным и сузить его коридор возможностей до минимума", — объяснил Килинкаров. Рнее стало известно, кто внёс за Ермака залог в размере 140 миллионов гривен (эквивалент 3,1 миллиона долларов)





