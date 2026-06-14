Украина усилила атаки беспилотников на объекты России, в том числе на химкомбинат "Азот" в Тульской области и нефтебазу близ Рыбинска в Ярославской области. В результате взрывов и пожаров на этих объектах никто не пострадал, но был нанесен значительный ущерб. В ответ на удары России по энергетической и другой гражданской инфраструктуре Украины, Киев усилил атаки беспилотников на объекты, обеспечивающие поставки топлива армии РФ.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, на территорию одного из предприятий в Новомосковске упали фрагменты украинских беспилотников. Чиновник не привел деталей происшествия, сообщив лишь, что реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется.

В регионе развернут оперштаб. Telegram-канал Astra опубликовал видео, предположительно снятое местными жителями - в ролике виден взрыв и пожар, который продолжался и на рассвете. По данным СМИ, под удар попал химкомбинат "Азот" - один из крупнейших в РФ производителей азотных удобрений. Среди прочего на предприятии производятся уксусная и азотная кислота, которые используются для производства октогена и гексогена - взрывчатых веществ, применяемых в военных целях.

В то же время местные жители сообщили о попадании БПЛА в многоквартирный дом в Орле и возникшем после этого пожаре. Издание Astra, опираясь на видео очевидцев, пишет, что инцидент произошел по адресу улица Раздольная, 27А, а возгорание в здании началось на трех этажах - 10-м, 12-м и 14-м. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщил, что в связи с воздушной угрозой вводились ограничения на движение наземного транспорта на дорогах в направлении Москвы.

По данным украинских мониторинговых каналов, под ударом в регионе оказалась нефтебаза близ Рыбинска. Местные жители публикуют видео с клубами дыма, предположительно поднимающегося с территории предприятия. Пресс-служба Росавиации сообщила об ограничениях в работе аэропортов в Тамбове, Калуге, Нижнем Новгороде и Ярославле из-за угрозы БПЛА. В ответ на удары России по энергетической и другой гражданской инфраструктуре Украины, Киев усилил атаки беспилотников на объекты, обеспечивающие поставки топлива армии РФ, в частности, на НПЗ и порты





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Россия Беспилотники НПЗ Порты

United States Latest News, United States Headlines