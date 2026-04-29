Украинский коррупционный скандал: записи разговоров чиновников раскрывают схемы и связи

Обнародованы записи разговоров высших должностных лиц Украины, указывающие на коррупционные схемы при заключении госконтрактов и возможное вмешательство в работу правоохранительных органов. В центре скандала – министр обороны Рустем Умеров и бизнесмен Тимур Миндич.

На Украине разгорается крупный политический скандал, связанный с обнародованием записей разговоров высокопоставленных чиновников. Издание «Украинская правда» опубликовало расшифровки аудиозаписей, в которых фигурируют министр обороны Рустем Умеров , бизнесмен Тимур Миндич , обвиняемый в коррупции, и другие ключевые фигуры украинского правительства.

Разговоры, происходившие в прошлом году, касаются многомиллионных государственных контрактов на поставку вооружения, дронов и амуниции, а также обсуждения способов освобождения из-под стражи вице-премьера Алексея Чернышева, подозреваемого в даче взятки. Особое внимание привлекает упоминание компании Fire Point, связанной с Миндичем, которая, по данным депутата Ярослава Железняка, получила по госконтрактам 311 млрд гривен, а личная прибыль соратника Зеленского составила 62 млрд гривен. В записях также обсуждается коттеджный городок «Династия» под Киевом, который, предположительно, принадлежит Миндичу, Чернышеву и главе президентского офиса Андрею Ермаку.

В разговорах неоднократно упоминается некий «Вова», который, по мнению многих, является отсылкой к президенту Владимиру Зеленскому. Скандал вызвал широкий резонанс в украинском обществе и привел к требованию проведения расследования. Депутат Алексей Гончаренко добился вызова Рустема Умерова на заседание временной следственной комиссии. Дело Миндича находится в ведении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые, несмотря на формальную независимость, неоднократно подвергались попыткам подчинения со стороны центральной власти.

Противостояние между антикоррупционными органами и окружением Зеленского продолжается уже несколько месяцев, и публикация «пленок Миндича» стала очередным витком этого конфликта. Ранее НАБУ и САП провели серию обысков и разоблачили «высокоуровневую преступную организацию», занимавшуюся коррупцией в сфере энергетики и обороны, что привело к отстранению от должности главы минюста Германа Галущенко и руководителя минэнерго Светланы Гринчук. Ситуация демонстрирует глубокие системные проблемы с коррупцией на Украине и вызывает вопросы о реальной приверженности власти борьбе с ней.

Обнародованные записи ставят под сомнение прозрачность государственных закупок и поднимают вопросы о влиянии приближенных к власти лиц на принятие ключевых решений. Развитие событий будет внимательно отслеживаться как внутри страны, так и международными партнерами Украины





Украина Коррупция Рустем Умеров Тимур Миндич Алексей Чернышев Госконтракты НАБУ САП Владимир Зеленский

