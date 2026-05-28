Украина получила одобрение ЕС на кредит в 90 миллиардов евро для стабилизации экономики

Парламент Украины утвердил соглашение с Евросоюзом о получении масштабной финансовой помощи на 2026-2027 годы после снятия венгерского вето.

Верховная Рада Украины официально утвердила масштабный пакет финансовой помощи от Европейского союза, который обеспечит поддержку украинской экономики в период с 2026 по 2027 годы. Согласно принятому решению, общая сумма кредитования составит 90 миллиардов евро.

Соответствующее соглашение и меморандум о взаимопонимании, в которых детально прописаны все условия предоставления средств из бюджета ЕС, были подписаны 27 мая в Брюсселе и Киеве. В четверг, 28 мая, на заседании парламента документ был поддержан подавляющим большинством голосов: за основу и в целом проголосовали 298 депутатов. Примечательно, что против принятия данного решения не выступил ни один парламентарий, лишь один депутат воздержался, а еще 11 человек не приняли участия в голосовании, что подчеркивает единодушие законодателей в вопросе обеспечения финансовой устойчивости государства.

Этот важный шаг стал возможным только после значительных политических сдвигов внутри Европейского союза. Ранее, несмотря на то что основные параметры помощи были согласованы еще в декабре 2025 года, реализация плана долгое время находилась в подвешенном состоянии из-за жесткого вето, наложенного уходящим правительством Венгрии. Однако смена власти в Будапеште привела к пересмотру внешней политики страны, в результате чего венгерское блокирование было снято.

Теперь кредит может быть направлен на преодоление тяжелых негативных последствий российской военной агрессии и поддержание общей стабильности украинской финансовой системы. Особого внимания заслуживает механизм обслуживания этого долга: все расходы по выплате процентов будут полностью покрываться за счет бюджета Евросоюза. Сама Украина будет обязана гасить основную сумму кредита только в том случае, если получит определенные компенсационные выплаты или иные значительные ресурсы. Первый транш в размере 3,2 миллиарда евро поступит в распоряжение Киева сразу после официального вступления соглашения в силу.

Европейский союз установил строгие критерии для получения последующих выплат, которые будут осуществляться с интервалом не менее трех месяцев. Для того чтобы Украина могла претендовать на новые средства, правительству необходимо обеспечить выполнение трех базовых условий. Во-первых, страна должна сохранять и уважать все демократические механизмы управления, обеспечивая прозрачность власти и соблюдение прав человека. Во-вторых, Украина обязана получать положительные отчеты и оценки от Европейской комиссии касательно хода проведения структурных экономических реформ.

В-третьих, критически важным требованием является сохранение и даже усиление антикоррупционных мер, которые были внедрены ранее по настоятельным требованиям ЕС и Международного валютного фонда. Любое ослабление борьбы с коррупцией или откат в реформировании судебной системы может привести к приостановке финансирования. Данная финансовая поддержка приобретает особое значение на фоне продолжающейся эскалации конфликта. В последние дни Россия intensified свои атаки, используя новейшие ракетные системы, такие как Орешник и Кинжал, а также массированные налеты беспилотников.

Очередной массированный удар в ночь на воскресенье стал одним из крупнейших за последние месяцы, затронув не только военные объекты, но и жилые кварталы, что привело к жертвам и многочисленным разрушениям. В этих условиях экономическая выживаемость Украины напрямую зависит от внешней поддержки. Германия продолжает оставаться одним из ключевых союзников Киева, занимая второе место по объему предоставляемой помощи после США.

Немецкая поддержка охватывает не только финансовые вливания, но и поставки вооружения, что в совокупности с новым кредитом от ЕС создает необходимый фундамент для функционирования государственного аппарата и защиты гражданского населения в условиях затяжной войны





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Европейский Союз Финансовая Помощь Верховная Рада Экономические Реформы

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Аллану Чумаку — 91: как человек, который «лечил» через экран, превратил банку с водой в символ эпохиТрёхлитровые банки у телевизора, молчаливые пассы руками и надежда, что вода станет целебной. Life.ru вспоминает Аллана Чумака и объясняет, почему его телесеансы превратились в один из главных символов тревожных 90-х.

Read more »

На ЮКГ не нашлось покупателя из-за высокой стартовой цены и потенциальных рисковФинальная стоимость активов может опуститься до 90 млрд рублей

Read more »

Свыше 90 бойцов казачьей бригады «Терек» получили почётные награды за службуВ расположении разведывательной бригады «Терек» прошла торжественная церемония награждения отличившихся военнослужащих. Почётных знаков удостоились более девяноста человек из всех подразделений соединения, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Read more »

В России запускают первый нейродоксериал о нераскрытых преступлениях 90-хВ России запускают первый нейродокументальный сериал «Нейро_Док» — короткометражный проект, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. По данным авторов сериала из Кино Mail, ИИ выступает в ленте не как вспомогательный инструмент, а как полноценный производственный двигатель.

Read more »

«Самое приятное, что услышал, как комментаторы говорили: «И вот на 90-й минуте «Зенит» продолжает отбиваться». Тренер «Крыльев» Булатов о дебюте в клубеГлавный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов вспомнил дебютный матч против «Зенита» после назначения на пост.

Read more »

Сделка о покупке «Севильи» Рамосом сорвалась. Инвестфонд, который представляет Серхио, предложил приобрести 30 тысяч акций вместо 90 тысяч, обговоренных ранееСерхио Рамос не станет новым владельцем «Севильи».

Read more »