Украинская теннисистка проигнорировала церемонию рукопожатия с россияникой после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции

Марта Костюк проигнорировала церемонию рукопожатия с россияникой Миррой Андреевой после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Она пожала руку только арбитру и сразу же направилась в раздевалку.

Москва, 4 июня - АиФ-Москва. Украинская теннисистка Марта Костюк проигнорировала церемонию рукопожатия с россиянкой Миррой Андреевой после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщают «Известия».

После завершения встречи 23-летняя спортсменка из Украины прошла мимо соперницы и пожала руку только арбитру. Затем она сразу направилась в раздевалку. Матч проходил в рамках открытого чемпионата Франции по теннису и стал значимым достижением в текущем сезоне для 19-летней Андреевой. Костюк к моменту встречи занимала восемнадцатую строчку в мировом рейтинге и сохраняла позицию в топ-20 на протяжении всего турнира.

Российская теннисистка является серебряным призером Олимпиады 2024 года и восьмой ракеткой мира. Ее выход в финал престижных соревнований стал важным шагом в карьере, а итоговый счет матча составил 6:1 и 6:3 в пользу спортсменки из России. Андреева стала пятой по молодости участницей финала одиночного разряда Открытого чемпионата Франции за последние тридцать лет, сообщает championat.com со ссылкой на OptaAce. Помимо россиянки в этот рейтинг входят Мартина Хингис, Ким Клейстерс и Кори Гауфф.

Ранее советский и российский теннисист Андрей Ольховский назвал потрясающей игру соотечественницы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». Оцените материал Спор





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