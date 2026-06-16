Украина переходит к практической фазе вступления в Евросоюз: открытие ключевого кластера Основы

В Люксембурге прошла вторая Межправительственная конференция Украина-ЕС, ознаменовавшая переход от политических деклараций к детальной проработке условий членства через открытие первого переговорного кластера.

В Люксембурге состоялось знаковое событие, которое ознаменовало новый этап в отношениях между Украиной и Европейским союзом. 15 июня 2026 года прошла вторая Межправительственная конференция Украина -ЕС, в ходе которой был официально открыт кластер Основы.

Если два года назад, в июне 2024 года, начало переговоров сопровождалось масштабным медийным освещением и политическим пафосом, то нынешняя встреча прошла в более сдержанной и деловой атмосфере. Несмотря на отсутствие многочисленных камер и ограниченное количество журналистов на пресс-конференции, эмоциональный накал момента остался высоким. Участники встречи, включая представителей Украины, Еврокомиссии и председательствующего в Совете ЕС Кипра, были встречены аплодисментами и лозунгами, подчеркивающими стремление страны стать частью европейского сообщества.

Это событие ознаменовало переход от общих политических решений к кропотливой работе над конкретными техническими и правовыми условиями будущего членства. Открытие кластера Основы имеет принципиальное значение, так как в методологии Евросоюза этот блок считается фундаментом всего переговорного процесса. Он объединяет в себе такие критически важные направления, как верховенство права, соблюдение основных прав человека, эффективное функционирование демократических институтов, глубокую реформу государственного управления и соответствие экономическим критериям.

По правилам ЕС, данный кластер открывается первым и закрывается самым последним, а темпы прогресса именно в этой области будут определять общую скорость продвижения Украины к полноценному членству в блоке. Важно отметить, что даже в периоды политических затруднений, включая блокировку процесса со стороны Венгрии, реальная работа не прекращалась. Украина прошла через детальный скрининг законодательства, в ходе которого каждая норма была проверена на соответствие правилам Евросоюза, что позволило получить от Еврокомиссии четкий перечень необходимых шагов.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка охарактеризовал текущий этап как переход к практической и завершающей стадии переговоров. Используя метафору обучения, он сравнил нынешнее положение Украины не с началом учебы в школе, а с переходом в старшие классы, где основная база уже заложена, но предстоит финальная подготовка перед поступлением в высшее учебное заведение, которым в данном случае является полноценное членство в ЕС. Однако открытие первого кластера не означает, что основные трудности остались позади.

Напротив, блок Основы станет серьезным испытанием на устойчивость государственных изменений. В Брюсселе подчеркивают, что простой адаптации законов недостаточно; необходимы глубокие трансформации в самой работе государственных институтов. Особое внимание в ходе переговоров уделяется борьбе с коррупцией, которая остается одним из главных критериев оценки. В Евросоюзе признают сложность этого процесса, отмечая, что при демонтаже постсоветской системы многие проблемы неизбежно становятся явными.

Однако именно в этом видят тест на независимость и эффективность новых антикоррупционных органов. Тарас Качка подчеркнул, что оценивать ситуацию нужно не по факту возникновения коррупционных скандалов, а по тому, как на них реагирует система. По его словам, в стране происходит радикальное изменение политической культуры, при котором даже те депутаты, что создавали антикоррупционную инфраструктуру, теперь сами сталкиваются с ее последствиями, что является необходимым вложением в будущее страны.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что открытие кластера Основы не является просто символическим жестом поддержки или одолжением со стороны Европы. Это результат реальной работы, которую проделала Украина. Она подчеркнула беспрецедентный темп прогресса, которого достигла страна, отметив, что ни одно государство ранее не двигалось к вступлению с такой скоростью в подобных условиях.

Более того, реформы в рамках первого кластера создают необходимый уровень доверия, который позволит Украине начать более глубокую интеграцию в структуры ЕС и единый рынок еще до окончательного получения статуса члена. Тем не менее, впереди остаются сложные вопросы, так как каждое последующее решение по расширению потребует единогласного одобрения всех стран-участниц Евросоюза





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Украина Евросоюз Интеграция Реформы Борьба С Коррупцией

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