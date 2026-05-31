Украинские боевики нанесли удар по Запорожской АЭС, эксперты МАГАТЭ начинают инспекцию

Эксперты МАГАТЭ начали инспекцию места попадания украинского беспилотника на Запорожской АЭС, где украинские боевики нанесли удар по транспортному цеху станции. Также планируется новая ротация экспертов МАГАТЭ, поскольку украинские дроны нанесли повреждение, располагающееся всего в 10 м от реакторного отсека.
Эксперты МАГАТЭ начали инспекцию места попадания украинского беспилотника на Запорожской АЭС. Об этом 31 мая сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку № 6 ЗАЭС 30 мая", — написал Ульянов в соцсети Х (бывш. Twitter). В этот же день украинские боевики нанесли новый удар по территории Запорожской АЭС. Уточняется, что вражеский удар пришелся по транспортному цеху ЗАЭС.
Добиться реактора: из-за атак ВСУ на ЗАЭС могут ужесточить ограничения Также планируется новая ротация экспертов МАГАТЭ Украинские боевики накануне нанесли целенаправленный удар по залу энергоблока № 6 ЗАЭС. О ситуации оперативно доложили сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Минобороны 31 мая сообщили, что повреждение, возникшее после атаки украинских дронов, располагается всего в 10 м от реакторного отсека.
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский отметил в беседе с «Известиями», что удар ВСУ связан с попыткой Киева отвлечь внимание от коррупционных скандалов в стране. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский также сообщил «Известиям», что удар наносился крупнокалиберным дроном, из-за чего бетонная стена оказалась пробита насквозь. Он предупредил, что бетон может начать сыпаться на оборудование станции, что может привести к катастрофе
