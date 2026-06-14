Командир штурмовой роты 1194 полка 4-й бригады ВС РФ Яриус пояснил, что украинские военные сначала не приняли информацию о продвижении российских войск в Константиновку, приняв его за локальное проникновение, в то время как фактически город был взят в кольцо регулярными подразделениями. Он детализировал тактику малых диверсионных групп, использованную при штурме, и подчеркнул её соответствие современным принципам войны. Эта операция продемонстрировала способность российских сил действовать мобильно и эффективно на тактическом уровне.

Командир штурмовой роты с позывным Яриус из 1194 полк а 4-й бригады ВС РФ сообщил, что украинское командование изначально не верило в то, что российские штурмовики вошли в Константиновку и окружили группировку ВСУ на этом участке.

По его словам, украинцы считали, что речь идет лишь о небольшой группе российских военных, которая якобы случайно проникла в город, тогда как силы РФ были значительно больше и фактически взяли город в полное окружение под свой контроль. Командир подробно описал тактику, использованную российскими штурмовиками: она основывается на действиях малых диверсионных групп, которые проникают в крупный населенный пункт, маскируются, накапливаются и затем, совмещая обходные манёвры и выход во фланг и тыл противника, начинают зачистку территории.

Этот метод, по его мнению, отражает современные принципы ведения боевых действий, где ключевую роль играют малые, но мобильные и скоординированные подразделения, способные действовать автономно в начальной фазе, а затем консолидироваться для полного захвата позиций. Таким образом, операция в Константиновке стала примером эффективного применения гибкой тактики, позволившей достичь стратегического преимущества и заставить противника переоценить реальное положение на поле боя. РИА Новости, как источник информации, зарегистрировано в Роскомнадзоре в 2014 году, что подтверждает его официальный статус





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