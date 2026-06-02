Украина нанесла удары по российским НПЗ и портовой инфраструктуре

В Краснодарском крае произошли атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие предприятия и порты. Российские власти сообщают, что пострадавших нет, но обломки сбитых дронов упали на территорию многоквартирного дома. В мае вооруженные силы Украины атаковали российские НПЗ дронами 15 раз, а также ударили по нефтяным трубопроводам, портам и танкеру в море.

В Краснодарском крае, одном из важнейших в регионе, сообщил оперативный штаб региона, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Обломки одного из сбитых дронов упали на территорию многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани, также без пострадавших.

Всего силы ПВО России за ночь перехватили 148 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и над Азовским и Черным морями, отчиталось Миноборны РФ. Ильский НПЗ, одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Южного федерального округа, мощностью около 6,6 млн тонн нефти в год, выпускает бензин, газовый, дистилляты газового конденсата, высокосернистое дизтопливо и мазут, исключительно на экспорт. Это уже четвертая атака на предприятие с начала 2026 года.

Всего с начала года вооруженные силы Украины атаковали российские НПЗ дронами 15 раз, а также семь раз ударили по нефтяным трубопроводам, шесть - по портам и один раз - по танкеру в море. По данным аналитической компании OilX, в мае российские НПЗ перерабатывали 4,58 млн баррелей нефти в сутки, что на 2,3% меньше, чем в апреле, и на 14,4% меньше, чем в начале года.

В годовом выражении загрузка НПЗ упала на 13%, а относительно довоенного 2021 года - примерно на 20%. С начала года оптовые цены на бензин выросли на 26%, на АЗС - на 4,3%. Об очередном пожаре на НПЗ





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