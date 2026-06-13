Серия ударов беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России привела к дефициту топлива, образованию очередей на заправках и введению временных лимитов на продажу бензина. Власти Татарстана констатируют массированную атаку, а федеральные структуры пытаются стабилизировать ситуацию, в то время как Украина нацеливается на объекты, снабжающие российскую армию.

На фоне серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России фиксируются перебои с поставками топлива на внутреннем рынке. В Татарстан е, в частности, были задеты объекты топливно-энергетического комплекса, включая завод "Нижнекамскнефтехим", что привело к локальному ажиотажу и образованию очередей на заправках.

Глава республики Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке в Закамском регионе, повредившей не только промышленные предприятия, но и жилой дом. Для стабилизации ситуации были введены временные ограничения на продажу бензина на отдельных АЗС, в том числе в Москве. Предприятия "Татнефти" установили лимит до 20 литров на АИ-92 и АИ-95, "Роснефть" - общий лимит до 90 литров, а "Лукойл" - не более 100 литров бензина или дизеля за одну транзакцию.

Российский топливный союз, однако, утверждает, что в столице топливо продается в штатном режиме, но ситуация остается напряженной. В람chens как следствие повреждений НПЗ и введенных запретов на экспорт бензина и авиакеросина, в некоторых регионах, включая Крым, отмечается дефицит. Правительство пытается сгладить последствия, продлевая эмбарго и учитывая риски дальнейшей эскалации. В ответ на удары по российской инфраструктуре, Украина активизировала атаки беспилотников на объекты, непосредственно связанные с поставками топлива для российской армии, такие как НПЗ и порты.

Эти действия являются частью ответной стратегии после серии российских ударов по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре. На фоне этого Дональд Трамп заявил о планах усилить санкции против Москвы, но выразил намерение сначала провести переговоры с Владимиром Путиным. Таким образом, ситуация на российском топливном рынке характеризуется сложным сочетанием военных действий, экономических ограничений и политических заявлений, что создает нестабильность как внутри страны, так и в международном контексте





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