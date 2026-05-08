Украина нанесла масштабную атаку на Россию: сбито 390 дронов и 6 ракет

В ночь на 8 мая Украина провела масштабную атаку на территории России, в ходе которой было сбито 390 украинских дронов и шесть крылатых ракет «Нептун». В результате атаки пострадали объекты в Ростовской области, Грозном, Москве и других регионах. Российские власти заявили о зеркальном ответе на действия Украины.

Как обычно, российские власти не уточнили, сколько беспилотников и ракет удалось уничтожить. В Telegram-канале украинских военных появилось видео возгорания, где отмечалось, что ВСУ поразили важный нефтяной объект в России, расположенный более чем в 700 км от границы с Украиной. По предварительным данным, объектом предполагаемой ракетной атаки мог являться завод «Агропромзапчасть». Местные жители сообщали о серии взрывов, после которых на месте возник крупный пожар.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе «отразили атаку БпЛА и ракет».

«Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БпЛА есть разрушения в городах». Со своей стороны министерство транспорта РФ сообщило, что беспилотники поразили здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону, в результате была приостановлена работа 13 аэропортов на юге РФ.

«Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста», — говорится в сообщении. Утром 8 мая атаковали Грозный, сообщили чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Поздравления Кадырову передают украинские дроны, которые прямо сейчас атакуют Грозный», — написал в своем Telegram-канале Стерненко. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице было сбито 26 дронов. Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. В Минобороны РФ заявили, что российские войска зеркально реагируют на нарушение Украиной перемирия и наносят ответные удары.

Российские власти ранее угрожали. Жители Ярославля насчитали не менее 15 взрывов. Параллельно беспилотники атаковали цели в Тамбовской и Белгородской областях, Москву и другие регионы РФ, а также аннексированный Россией Севастополь. Новая атака дронов ВСУ затронула 18 регионов РФ — впервые ракетная угроза объявлена в 2000 км от границы с Украиной.

Масштабные удары по России нанесены накануне парада Победы 9 мая в Москве. С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них — в галерее DW.

