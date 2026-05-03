Ужесточение лимита на легионеров в РПЛ: мнения экспертов и футболистов

📆5/3/2026 12:51 PM
📰sportsru
В российском футболе вновь обсуждают необходимость сокращения числа легионеров в РПЛ. Эксперты и игроки высказывают различные точки зрения на этот вопрос, подчеркивая важность развития отечественных футболистов.

В российском футбол ьном сообществе активно обсуждается вопрос ужесточения лимит а на легионеров в Российской Премьер-Лиге ( РПЛ ). Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступил с резкой критикой текущей ситуации, заявив о необходимости сокращения числа иностранных игроков на поле до максимума трех.

По его мнению, приоритет должен быть отдан российским футболистам, что позволит раскрыть потенциал отечественных талантов и обеспечить рост российского футбола. Пономарев подчеркнул, что в условиях отсутствия участия российских клубов в еврокубках, нет смысла тратить ресурсы на легионеров, вместо того чтобы давать шанс своим игрокам. Поддержку идее ужесточения лимита выразили и другие известные личности в российском футболе. Кирьяков считает, что сокращение числа легионеров даст возможность молодым российским игрокам получить больше игрового времени и опыта.

Олич также поддержал эту инициативу, отметив снижение уровня легионеров в РПЛ и подчеркнув, что клубы часто совершают трансферы без четкой стратегии. Ерохин уверен, что ужесточение лимита будет полезным в текущей ситуации, поскольку это решение было принято после обсуждения спортивными и футбольными специалистами. Обсуждение коснулось и роли вратарей, где Петр Чех подчеркнул важность сейвов, а не умения играть ногами. Помимо обсуждения лимита на легионеров, в новостной ленте присутствуют и другие события из мира футбола.

«Зенит» после победы над ЦСКА опубликовал креативные ролики, отсылающие к популярным играм. Губернатор Федорищев прокомментировал возбужденные по его инициативе уголовные дела, не раскрывая конкретных деталей. Инцидент с Венделу, которому задали вопрос о количестве пальцев после матча с ЦСКА, стал поводом для шуток на фоне слов Семака о его математических способностях.

Также были освещены комментарии игроков и тренеров из других европейских клубов, таких как «Бавария», «МЮ», «Барселона» и «Реал», а также анализ ситуации в ЦСКА и «Динамо», включая прогнозы относительно будущего тренеров и игроков. Обсуждались также спорные моменты, такие как обвинения Жерара Пике в предвзятости судейства в матче «Андорры» и критика игры ЦСКА Булыкиным

