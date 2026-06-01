Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что удар по Старобельску был нанесён с территории Харьковской области военными 414-й бригады беспилотных систем Вооружённых сил Украины "Птахи Мадяра" под командованием Юрия Клименко. Кроме того, по делу об атаке на колледж в ЛНР объявлены в международный розыск начальник ГУР МО Олег Иващенко и командующий силами БПЛА Роберт Бровди. Бастрыкин также отметил, что при нанесении ударов по российской территории ВСУ применяют дроны производства Украины и стран НАТО. Он отметил, что оснащение БПЛА антеннами спутниковой связи Starlink и деталями западного производства прямо доказывает, что удар планировался заранее, а операторы прекрасно знали, что внутри находятся гражданские лица и подростки. Глава СК добавил, что с 2014 года украинские войска атаковали более 2 тыс. образовательных объектов. На совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования террористического акта в ЛНР президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что совершивших теракт в Старобельске ждёт неотвратимое наказание.

