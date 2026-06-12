Российские силы нанесли удары по мосту в Харьковской области с использованием 43 FPV-дронов, а также по стратегическому мосту в Одесской области. Эксперты отмечают, что эти действия нарушают логистику ВСУ и изолируют украинские войска.

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по ключевым объектам транспортной инфраструктуры Украины. В последние дни были атакованы два моста: один в Харьковской области, другой в Одесской.

По информации Telegram-канала 'Операция Z: Военкоры Русской Весны', для разрушения моста через речку Нитрус в районе Андреевки было задействовано 43 FPV-дрона. Каждый беспилотник последовательно поражал опоры моста, что в итоге привело к его полному обрушению. На кадрах видно, как после каждого попадания конструкция теряла устойчивость и в конце концов рухнула. Этот мост имел важное тактическое значение для украинских войск, так как по нему осуществлялась переброска личного состава и военной техники к линии фронта.

Второй удар был нанесен по мосту через Днестровский лиман в поселке Затока Одесской области. Этот объект стратегического значения является единственным прямым наземным путем из Одессы в Румынию, поэтому его часто называют главным мостом НАТО. Разрушение этого моста существенно затрудняет поставки западного вооружения и боеприпасов для украинской группировки в Одесской области. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что теперь половина области оказалась отрезана от прямых поставок из стран НАТО.

Украинским войскам придется использовать альтернативные, более протяженные маршруты, которые легче контролировать и атаковать российским силам. Массированное применение FPV-дронов для разрушения мостов демонстрирует новый уровень тактики российских военных. Использование 43 беспилотников для одной цели говорит о возможности координации большого количества дронов и их эффективности при поражении укрепленных объектов. Такие удары не только выводят из строя критическую инфраструктуру, но и психологически воздействуют на противника.

В результате этих двух атак украинские силы лишились важных путей снабжения, что может замедлить их операции в прилегающих регионах. Кроме того, повреждение моста в Затоке создает угрозу для экономических связей Одесского региона с Румынией и странами Европы. В целом, эти действия являются частью планомерной работы российских войск по изоляции поля боя и нарушению логистики Вооруженных сил Украины. В условиях активных боевых действий контроль над путями переброски резервов становится одним из ключевых факторов успеха.

Поэтому удары по мостам, мостовым переходам и транспортным узлам будут продолжаться. Эксперты отмечают, что подобная тактика уже доказала свою эффективность при проведении специальной военной операции. Применение FPV-дронов стало важным элементом современной войны. Эти беспилотники относительно дешевы, но обладают высокой точностью и могут поражать цели, недоступные для артиллерии.

Возможность использовать их в большом количестве позволяет наносить массированные удары по укрепленным объектам. В случае с мостом в Харьковской области, 43 дрона атаковали его в течение короткого времени, что говорит о слаженной работе расчетов. Такой метод ведения боевых действий меняет подходы к обороне и заставляет искать новые способы защиты критической инфраструктуры





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