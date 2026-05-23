Удар по Черниговской области: эксперты объясняют цели ВСУ

В ночь на 22 мая под массированный удар попали объекты ВСУ в Черниговской области. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил aif.ru, какие цели были поражены.

Он напомнил, что данный регион выполняет роль важнейшего оперативно-тылового хаба для украинских войск, где накапливаются резервы и функционирует военная промышленность.

«Черниговская область — это, по сути, сосед Сумской области, и между ними проходит трасса Курск — Киев. Чернигов — это оперативно-тыловой хаб, где формируются и накапливаются резервы, которые потом перебрасываются и к границе с Россией, и в Сумы. Кроме того, там расположен ряд предприятий, которые производят боеприпасы, обслуживают технику и вооружение для ВСУ», — заявил Матвийчук. Военный эксперт подчеркнул, что удары по этим объектам носят систематический характер и направлены на подрыв логистики и военного потенциала противника.

«Я думаю, что сегодняшние удары имели целью разрушение промышленных и энергетических объектов в этом районе, а также уничтожение живой силы противника в тыловых местах их сосредоточения, предназначенных для переброски в приграничные районы», — заключил Матвийчук. Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что Владимир Зеленский готовит украинцев к полному провалу обороны ВСУ и именно этим объясняет строительство новой линии обороны в районе Сумской и Черниговской областей





