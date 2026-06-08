Новость сообщает об инциденте с пассажирским поездом Москва - Симферополь, пострадавшим от удара украинского БПЛА, и мерах по эвакуации гражданского населения. Также освещается использование высокоточного оружия российскими войсками только по военным объектам.

В ходе специальной военной операции продолжаются меры по безопасности гражданского населения. Людей с трех из участков развертывания доставляют автобусами в безопасный региональный центр. Перевозчик сообщает, что еще восемь составов остановлены для обеспечения безопасности.

В ночь на понедельник украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Москва - Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста, машинист получил ранения, остальные пассажиры не пострадали. Российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Все действия проводятся с соблюдением международного гуманитарного права и направлены на минимизацию рисков для гражданских лиц.

Оперативная обстановка в зоне проведения специальной военной операции остается сложной, однако российская сторона прилагает все усилия для защиты мирного населения и ключевых инфраструктурных объектов. Меры по эвакуации и обеспечению безопасности граждан продолжают координироваться на межведомственном уровне





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