Военный эксперт Василий Дандыкин объясняет удары по Вилково Одесской области как ответ на атаку на сухогруз в Азовском море, повлекшую гибель людей. Порты Одесской области рассматриваются как ключевые объекты для поставок оружия НАТО.

Москва, 7 апреля - АиФ-Москва. Ночные удары по целям в Вилково Одесской области, произошедшие в ночь на 7 апреля, могут быть актом возмездия за трагическое происшествие в Азовском море, где атака на сухогруз унесла жизни трех человек. Такое мнение высказал военный эксперт , капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин , в интервью aif.ru. Серия атак с применением беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» обрушилась на дунайский порт Вилково , расположенный в Одесской области.

Эта операция, по мнению эксперта, является закономерным ответом на действия противника, в частности, на потопление сухогруза «Волго-Балт 138» в Азовском море, в результате которого погибли члены экипажа. Дандыкин подчеркнул, что подобные ответные меры не являются неожиданностью, учитывая агрессивные действия противника и его пренебрежение нормами международного права. Решение о нанесении ударов по объектам в Одесской области было принято с учетом значимости этих объектов для противника. Порты Одесской области играют ключевую роль в логистике, обеспечивая поставки вооружений, боеприпасов и других важных грузов, поставляемых странами НАТО. По словам эксперта, под удары могут попадать не только военные объекты, но и другие виды грузов, включая углеводороды и топливо, необходимые для обеспечения жизнедеятельности украинских вооруженных сил.\Атака на сухогруз «Волго-Балт 138» в Азовском море, произошедшая 3 апреля, стала серьезным инцидентом, приведшим к гибели людей и значительным материальным потерям. Судно, перевозившее около 3 тысяч тонн пшеницы, следовало из порта Азов Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края, когда подверглось нападению беспилотника ВСУ. В результате атаки судно получило повреждения и затонуло, а три члена экипажа погибли. Данное происшествие вызвало широкий резонанс и стало предметом обсуждения на различных уровнях. Военные эксперты и аналитики отмечают, что подобные атаки на гражданские суда представляют собой грубое нарушение международного права и могут иметь серьезные последствия для региональной безопасности. Данный инцидент подчеркивает важность обеспечения безопасности судоходства и защиты гражданских объектов в зоне конфликта. Россия неоднократно заявляла о своей решимости защищать свои интересы и отвечать на враждебные действия, принимая все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Атаки на объекты инфраструктуры противника, включая порты и логистические центры, являются частью стратегии по сдерживанию агрессии и минимизации рисков для собственных граждан и территорий.\Военный эксперт Василий Дандыкин акцентирует внимание на том, что удары по Одесской области могут быть лишь началом более масштабных ответных действий. Он отмечает, что российские военные обладают достаточным потенциалом для нанесения ударов по любым целям, представляющим угрозу. При этом эксперт подчеркивает, что Россия не будет колебаться в принятии решений, направленных на защиту своих интересов и наказание виновных в агрессии. Он подчеркивает необходимость жесткого ответа на любые провокации со стороны противника, в том числе и на атаки на гражданские суда. По мнению Дандыкина, такие атаки являются частью стратегии по дестабилизации ситуации в регионе и требуют адекватной реакции. Российские вооруженные силы продолжат осуществлять мероприятия по защите своих границ, обеспечивать безопасность судоходства и пресекать любые попытки агрессии со стороны противника. Эксперт также обращает внимание на то, что страны НАТО используют порты Одесской области для поставки вооружений и боеприпасов, что делает эти объекты законными целями для ударов. Дандыкин уверен, что подобные удары направлены на срыв поставок оружия и боеприпасов, а также на снижение боеспособности противника. Эти действия являются частью более широкой стратегии по демилитаризации Украины и достижению целей специальной военной операции





Спецоперация Одесская Область Вилково Азовское Море Сухогруз Атака Ответный Удар Военный Эксперт Дандыкин НАТО

