Удар током в аэропорту и трагедия в Иркутской области: два случая за один день

28-летняя девушка получила серьезный удар током в аэропорту Домодедово, а 7-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на территории заброшенной колонии в Иркутской области. Оба случая подчеркивают проблему безопасности и необходимость усиления контроля за электрооборудованием.

Вчерашний вечер стал настоящим испытанием для 28-летней Ирины, которая получила серьезный удар током , ожидая друга в аэропорту Домодедово. Девушка рассказала, что около одиннадцати часов вечера 1 мая она решила подзарядить свой мобильный телефон, воспользовавшись розеткой, расположенной в столбе освещения на территории аэропорта.

В какой-то момент, коснувшись рукой металлического поручня, окружающего этот столб, Ирина почувствовала сильнейший разряд электрического тока. Удар был настолько мощным, что она мгновенно потеряла сознание. К счастью, сотрудники аэропорта оперативно отреагировали на происшествие и доставили пострадавшую в медицинский пункт. Там ей измерили артериальное давление, провели электрокардиограмму и оказали первую помощь.

Ирина признается, что из-за сильного шока она не могла полностью осознать происходящее и подписала какие-то документы, не вчитываясь в их содержание. Сейчас девушка испытывает сильные боли в мышцах рук, груди и спины, а также ощущает головную боль и легкую одышку. Несмотря на полученные травмы, Ирина решила не оставлять инцидент без внимания и вернулась в аэропорт Домодедово, чтобы подать официальную претензию к руководству. Однако, по ее словам, ей отказали в возможности сделать это.

Вместо предоставления возможности составить претензию на месте и получить акт о происшествии, девушке предложили лишь книгу жалоб. Ирина уверена, что руководство аэропорта пытается избежать ответственности и намерена обратиться за юридической помощью для защиты своих прав. Параллельно с этим случаем, в Иркутской области произошел трагический инцидент с 7-летним мальчиком, который также пострадал от удара током. Происшествие случилось в Усть-Илимске, на территории бывшего режимного объекта – ликвидированной колонии-поселения №10.

Группа детей, проникнув на заброшенную территорию, начала играть. Во время игры мальчик, к сожалению, залез в трансформаторную будку и случайно задел кабель, который, несмотря на то, что объект был заброшен, оставался под высоким напряжением – около 6000 вольт. Мальчик получил серьезные травмы и был срочно доставлен в реанимационное отделение больницы. Состояние ребенка остается тяжелым, и врачи борются за его жизнь.

Эти два случая, произошедшие в разных регионах страны, подчеркивают серьезную проблему безопасности и необходимость усиления контроля за состоянием электрооборудования, особенно в общественных местах и на потенциально опасных территориях. Важно помнить, что даже кажущаяся безобидной розетка или заброшенная постройка могут представлять смертельную опасность. Данные инциденты вызывают закономерный вопрос о соблюдении правил безопасности и ответственности владельцев объектов.

В случае с аэропортом Домодедово, необходимо провести тщательное расследование, чтобы выяснить, почему розетка в столбе освещения не была должным образом изолирована и представляла угрозу для жизни людей. Также важно установить, почему сотрудникам аэропорта было отказано в предоставлении пострадавшей возможности подать официальную претензию и получить акт о происшествии. В случае с Иркутской областью, необходимо усилить контроль за доступом на территорию заброшенных объектов и принять меры по отключению электрооборудования, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Родителям также следует уделять особое внимание разъяснительной работе с детьми о правилах безопасности и опасности игр вблизи электроустановок. Необходимо помнить, что безопасность каждого человека – это общая ответственность, и только совместными усилиями можно предотвратить подобные несчастные случаи. Ирина планирует привлечь к ответственности не только аэропорт, но и компанию, ответственную за обслуживание электросетей на территории аэропорта, считая, что именно их халатность привела к случившемуся. Она надеется, что ее случай станет предостережением для других и поможет избежать подобных трагедий в будущем





