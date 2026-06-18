Удар на автобус с детской футбольной командой и теракт на легковом автомобиле с беременной женщиной и её детьми

Сегодня стало известно о двух пострадавших в результате террористической атаки дрона ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой, находящихся в тяжёлом состоянии. Также произошло нападение на легковой автомобиль, за рулём которого была беременная женщина, а в салоне — её двое детей.
Сегодня стало известно, что двое пострадавших в результате террористической атаки дрона ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой находятся в тяжёлом состоянии. Это взрослый и ребёнок, у остальных состояние средней степени тяжести.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что по решению совместным консилиумом врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Белоруссии их эвакуируют в белорусские медучреждения. Сегодня на той же трассе украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль, за рулём которого была беременная женщина, а в салоне — её двое детей.
"Мы имеем дело с государственным терроризмом, который бьёт по нашим болевым точкам. Зная, как трепетно мы относимся к детям, он наносит удары по общежитию со спящими ребятами, детским садам, автобусу с юными футболистами", — считает военный эксперт Ян Гагин. Новое качество конфликт
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