Российские войска нанесли удары по энергетическим, транспортным и портовым объектам Украины, а также по складам БПЛА. Сообщается об улучшении тактического положения на нескольких направлениях и значительных потерях противника.

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины, включая энергетические объекты, транспортные узлы и портовую инфраструктуру, используемую Вооруженными Силами Украины. Министерство обороны Российской Федерации сообщает о систематическом поражении складов с беспилотными летательными аппаратами ( БПЛА ) дальнего действия, пунктов дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников.

За прошедшие сутки, по данным ведомства, были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 368 беспилотников различных типов. В Черном море уничтожен украинский беспилотный катер. Активные боевые действия развернулись на нескольких направлениях. Группировка войск «Север» улучшила свои тактические позиции, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад территориальной обороны в Сумской области.

В Харьковской области были поражены живая сила и техника трех механизированных бригад ВСУ, бригады Национальной гвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины. Потери противника в зоне ответственности «Севера» превысили 200 военнослужащих, уничтожена бронетехника и артиллерийские системы, включая американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и израильскую радиолокационную станцию RADA. Группировка войск «Запад» также добилась улучшения своего расположения, поразив формирования двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР.

В зоне ответственности «Юга» российские подразделения заняли более выгодные рубежи, нанеся удары по пяти механизированным, горно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в ДНР. Группировка войск «Центр» также улучшила свое тактическое положение, поразив формирования четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. В ночное время российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 155 украинских беспилотников, атаковавших территорию России. Наиболее серьезные последствия атаки зафиксированы в отдельных регионах.

Продолжается продвижение российских подразделений в глубину обороны противника на других направлениях. Группировка войск «Восток» нанесла поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Днепр» поразила живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Общие потери противника в ходе боевых действий за сутки составили сотни военнослужащих, бронетехника, артиллерийские системы и средства радиоэлектронной борьбы.

Российские войска продолжают последовательно выполнять поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины, обеспечивая безопасность Российской Федерации





