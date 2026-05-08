В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев. В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер! Хочу всех поприветствовать. Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной – это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанёс удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров. Я бы попросил вице-премьера Правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева проинформировать нас об этом событии, а затем и о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса Российской Федерации. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев.

* * * В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер! Хочу всех поприветствовать. Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной – это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанёс удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения.

Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров. Я бы попросил вице-премьера Правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева проинформировать нас об этом событии, а затем и о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса Российской Федерации. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич





Президент России / 🏆 1. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Внутренние Дела Безопасность Авиация Россия Президент России Совет Безопасности Администрация Президента Министерство Обороны Министерство Внутренних Дел Министерство Иностранных Дел Российская Федерация Ростовская Область Авиация Безопасность Администрация Президента Министерство Обороны Министерство Внутренних Дел Министерство Иностранных Дел Российская Федерация Ростовская Область Авиация Безопасность Администрация Президента Министерство Обороны Министерство Внутренних Дел Министерство Иностранных Дел Российская Федерация Ростовская Область

United States Latest News, United States Headlines