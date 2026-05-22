Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске проявлением неонацизма. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками самолётного типа по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

В момент атаки там находились 86 учащихся и один работник. По уточнённым данным, погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В МИД РФ назвали удар военным преступлением и целенаправленным атакой на детей, отметив, что военных объектов рядом не было.

Кремль заявил, что киевский режим должен понести наказание, а Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. В Госдуме сравнили удар ВСУ по колледжу в ЛНР с преступлениями гитлеровцев. Это стало очередным проявлением неонацизма, заявил президент России Владимир Путин.

«Нам понятно, ещё раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявления неонацизма», — подчеркнул президент. ВСУ нанесли удар по колледжу в ночь на 22 мая 2026 года. По уточнённым данным, в момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник.

