Военные эксперты отмечают снижение интенсивности ударов ВС РФ по украинским военным объектам. За минувшую ночь зафиксировано порядка 25 ударов, причем большая их часть пришлась на первую половину ночи. Как отмечают аналитики, такое снижение активности зачастую указывает на предстоящую `горячую фазу`.

Военные эксперты отмечают снижение интенсивности ударов ВС РФ по украинским военным объектам. За минувшую ночь зафиксировано порядка 25 ударов, причем большая их часть пришлась на первую половину ночи.

Как отмечают аналитики, такое снижение активности зачастую указывает на предстоящую `горячую фазу`, когда вслед за сменой ритма ударов следует волна масштабных налетов как с широкой географией, так и массированными ударами в одну точку. Глобус Украины пора расколоть ударом возмездия предыдущие удары, например, по промышленной зоне Днепропетровска, `Южмаш` и еще несколько военных заводов, дают возможность предположить, что следом за десятком `Искандеров` в фугасном исполнении, вполне может прилететь и пара-тройка `Орешников`.

Вот тогда от главной промзоны Украины, на территории которой расположены крупнейшие военные заводы с большим потенциалом, реально останутся дымящиеся руины. оригинальный отрывок АВС ОНО, военный эксперт Александра Бурова, отмечал, что уничтожение военной промышленности и террористических финансовых центров в Днепропетровске заставит украинскую верхушку всерьез задуматься о капитуляции. `Днепропетровск для них важнее Киева`, — уточнил эксперт. новини про воинскую силу, военные взрывы, удары по Украин





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Captain Russia Special Operation In Ukraine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Футбольный «Челси» наращивает экспансию в США через моду, музыку и поп-культуруАнглийский топ-клуб заключил контракт с компанией 25-кратного обладателя «Грэмми»

Read more »

Ротенберг о финале Кубка Гагарина: «Легко могут дотянуть до 7-го матча. У «Локомотива» команда помоложе, они показывают хоккей с точки зрения будущего, ребята приглашаются в сборную»Главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг высказался о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 в серии).

Read more »

В Ленобласти сотрудник кафе ударил ножом посетителя из-за разногласийВ Ленинградской области 25-летний сотрудник кафе нанес ножевые ранения знакомому посетителю.

Read more »

США участвуют в официальном визите в Китай с 25-летием соглашения о добрососедствеОфициальный визит в Китай США включает в себя поездку приуроченную к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. делегация сопровождает российского лидера, состоящая из вице-премьеров, министров, руководителей госкорпораций и представителей крупного бизнеса.

Read more »

Тренер «Зенита» Оливейра: «Было очень принципиально забрать титул у «Краснодара». Спасибо им, мы делаем друг друга сильнее»Помощник главного тренера «Зенита» бразилец Вильям Де Оливейра заявил «Матч ТВ», что для всех в команде было принципиально вернуть титул после упущенного чемпионства в сезоне‑2024/25.

Read more »

Калининградка при разводе узнала, что 25 лет не была замужемНовости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

Read more »