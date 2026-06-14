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Удар украинского БПЛА по жилому дому в Орле: гибель, ранения и масштабные разрушения

Происшествия News

Удар украинского БПЛА по жилому дому в Орле: гибель, ранения и масштабные разрушения
БПЛАОрелАндрей Клычков
📆6/14/2026 10:17 AM
📰aifonline
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Губернатор Орловской области опубликовал фотографии пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника многоэтажного дома в Орле, где погиб один человек, восемь получили травмы, а повреждённые квартиры временно переселили в гостиницы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём официальном Telegram‑канале МАХ разместил серию фотографий, запечатлевших разрушения многоэтажного жилого дома в Орле после авиационного удара. На снимках чётко видны обгоревшие окна, обрушившиеся стены и обгоревшие лестничные клетки, а также следы возгорания, простирающиеся на несколько уровней здания.

По словам главы региона, удар был совершен украинским беспилотным летательным аппаратом в ночь на 14 июня, в результате чего один человек погиб, а восемь человек получили травмы различной тяжины и нуждаются в незамедлительной медицинской и психологической помощи. Клычков подчеркнул, что пострадавшие семьи уже получили временное размещение в гостиницах города, где им предоставлены базовые условия для жизни. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пожарных подразделений и полиции, обеспечивая спасательные операции, ликвидацию пожара и обеспечение общественного порядка.

Параллельно продолжаются работы по оценке масштаба разрушений, проведению экспертизы обрушившихся конструкций и организации восстановления разрушенных квартир. Прокуратура Орловской области заявила о своём контроле за соблюдением прав граждан, пострадавших в результате атаки, а также за своевременным предоставлением им необходимой помощи. Для ускоренного реагирования на обращения граждан создана горячая линия, работающая по номеру +7 (903) 637‑14‑95, куда можно обращаться за информацией о медицинском обслуживании, психологической поддержке и вопросах компенсации ущерба.

Власти региона обещают продолжать тесное взаимодействие с федеральными службами, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в пострадавших районах города и обеспечить безопасность населения

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