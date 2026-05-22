Угроза заражения вирусом Эбола для российских туристов в Африке
Лихорадка ЭболаЗаражениеТуризм
📆5/22/2026 5:56 AM
📰lifenews_ru
Последнее время туристы из России, отдыхающие в Африке, подвергаются риску заражения смертельно опасным лихорадками, вызванными вирусом Эбола. Африканские страны, близкие к самой высокой концентрацией случаев заболевания в мире, представляют повышенный риск, как для туристов, так и для местных жителей.

Около 300 россиян находятся в зоне риска заражения вирусом Эбола в Африке. Смертельно опасную лихорадку можно подхватить на банановых плантациях, сообщает Речь идёт о туристах, отдыхающих на курортах Кении и Танзании.

Эти страны отнесены к территориям с повышенным эпидемиологическим риском из-за близости к Демократической Республике Конго и Уганде, где зафиксированы вспышки Эболы. Профессор-вирусолог Александр Бутейко рассказал каналу, что чаще всего вирус передаётся при тесном контакте с заражёнными людьми, животными или их биоматериалами. Однако есть и неочевидный путь — через бананы, на которых могли остаться следы летучих мышей — природных переносчиков инфекции. В ДР Конго зарегистрировано более 500 случаев заболевания и свыше 130 смертей.

В Уганде официально подтверждены два случая, один из них закончился летально. На фоне вспышки в Кении и Танзании усилили проверки в аэропортах и на границах, а также ввели дополнительный медицинский контроль за туристами. Лихорадка Эбола — один из самых опасных вирусов в мире: смертность достигает 25%, инкубационный период может длиться до двух недель. Первые симптомы похожи на грипп — температура, слабость, ломота в теле, затем болезнь может перейти в тяжёлую форму с внутренними кровотечениями.

Пусть заболевание крайне опасно (летальность превышает 50%, иногда приближается к 90%), специфического лечения нет. Особенности развития болезни препятствуют её массовому распространению. Человек с первых дней лежит в тяжёлом состоянии и просто не может никого заразить. Ранее о болезни распространялась информация, что она передвигается через воздух, но эти данные пока не подтверждены.

На самом же деле вирус передаётся в основном при тесном контакте с заражёнными людьми, животными или их биоматериалами и рассматривается как заболевание, передающееся с течением времени. В ряде стран, таких как Маршаллы, вирус может также распространяться между реальными людьми. Статистика свидетельствует о больших вспышках Эболы в том же ДР Конго и Уганде, где наблюдается высокий уровень смертности

