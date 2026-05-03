Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обсуждения расширения ядерного потенциала в Европе подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия и стимулируют другие страны к созданию ядерного оружия. В свою очередь, МИД РФ обвинил Великобританию и Францию в игнорировании положений ДНЯО и наращивании ядерного потенциала.

Разговоры о расширении ядерного потенциала в Европе представляют серьезную угрозу для стабильности международных отношений и могут привести к подрыву Договора о нераспространении ядерного оружия ( ДНЯО ).

Об этом заявил 3 мая посол России во Франции Алексей Мешков, подчеркнув, что подобные обсуждения не только ослабляют ключевые положения договора, но и стимулируют другие страны к созданию собственного ядерного арсенала. Мешков напомнил, что ДНЯО был принят в разгар Холодной войны, когда мир находился на грани ядерной катастрофы, и его основная цель заключалась в предотвращении глобального ядерного хаоса. По словам дипломата, в то время десятки стран обладали технологическим потенциалом для создания ядерного оружия, что могло привести к неконтролируемой гонке вооружений.

Именно для предотвращения такого сценария и был разработан этот документ, к которому позже присоединилась и Франция. Однако, несмотря на историческое значение ДНЯО, проядерная риторика Франции только усиливается, что, по мнению Мешкова, ведет к разрушению этого основополагающего договора. Он также отметил, что депозитариями и ключевыми участниками ДНЯО являются США, Великобритания и СССР, которые вместе с другими странами разработали этот документ в попытке сохранить мир и стабильность.

Посол выразил обеспокоенность тем, что современные дискуссии о ядерном потенциале могут быть восприняты другими государствами как призыв к созданию собственного ядерного оружия, что в конечном итоге приведет к ослаблению международной безопасности. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов 2 мая заявил, что ядерные устремления Великобритании и Франции отражают многолетний курс Лондона и Парижа на уклонение от участия в договоренностях по контролю над вооружениями.

По его словам, такая политика носит системный характер и рассматривается как продолжение прежней линии двух стран в ядерной сфере. Белоусов также указал, что западная «ядерная тройка» в составе США, Великобритании и Франции, по его оценке, игнорирует положения ДНЯО и продолжает наращивание ядерного потенциала. В то же время в Нью-Йорке проходит конференция участников ДНЯО, которая может завершиться без итогового документа третий раз подряд.

Это свидетельствует о глубоком разногласии между странами-участницами по ключевым вопросам, связанным с нераспространением ядерного оружия и контроля над вооружениями. Эксперты отмечают, что текущая ситуация требует срочного диалога и поиска компромиссов, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление международных норм и соглашений в области ядерной безопасности





