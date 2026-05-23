Угроза жизни защитников старобельского колледжа: Как развивается ситуация с нападением ВСУ на здание учебного корпуса и общежития

📆5/23/2026 8:52 PM
Украинская воинская администрация подверглась нападению ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета в Луганской народной республике Lehno, пока не один погибший и обострилась ситуация могилы в результате атаки ВСУ.

"Москва, 23 мая - АиФ-Москва. Количество погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины на колледж в Старобельске в Луганской народной республике выросло до 21, сообщает МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что все тела извлечены из-под завалов. Травмы получили 63 человек.

"Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли", — говорится в сообщении. Напомним, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что атака украинских войск на Старобельск демонстрирует неонацистские методы и указывает на террористический характер украинских властей. Путин подчеркнул, что поручил Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар Вооружённых сил Украины по общежитию в ЛНР.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подчеркнули, что украинские боевики били по общежитию колледжа прицельно.

