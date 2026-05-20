Угроза затопления при береговых территориях в Невинномысске: эвакуация жителей

📆5/20/2026 1:48 PM
📰Vedomosti
Повышение уровня воды и возможный сброс воды с водохранилища могут привести к критическим уровням воды в Армавире, что может привести к затоплению прибрежных территорий. Из-за аномальных осадков в Невинномыске, вызванных циклоном над Каспийским морем, власти приняли решение о начале эвакуации жителей до 17:00 мск из опасной зоны.

По данным властей, из-за повышения уровня воды сохраняется угроза затопления прибрежных территорий. В районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, что может привести к достижению критических отметок в Армавир е.

Ожидается, что вода подойдет к городу к 17:00 мск. После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям власти приняли решение начать эвакуацию жителей с 16:00 мск. В зону возможного подтопления попадают Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, часть микрорайона Северный, переулок Баранников, а также СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное». Жителям рекомендовали не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, подготовить документы и предметы первой необходимости.

В качестве пунктов временного размещения определены школа №7 и сельский клуб Красной Поляны

