Угроза затопления при береговых территориях в Невинномысске: эвакуация жителей

Повышение уровня воды и возможный сброс воды с водохранилища могут привести к критическим уровням воды в Армавире, что может привести к затоплению прибрежных территорий. Из-за аномальных осадков в Невинномыске, вызванных циклоном над Каспийским морем, власти приняли решение о начале эвакуации жителей до 17:00 мск из опасной зоны.

По данным властей, из-за повышения уровня воды сохраняется угроза затопления прибрежных территорий. В районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, что может привести к достижению критических отметок в Армавир е.

Ожидается, что вода подойдет к городу к 17:00 мск. После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям власти приняли решение начать эвакуацию жителей с 16:00 мск. В зону возможного подтопления попадают Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, часть микрорайона Северный, переулок Баранников, а также СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное». Жителям рекомендовали не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, подготовить документы и предметы первой необходимости.

В качестве пунктов временного размещения определены школа №7 и сельский клуб Красной Поляны





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Невинномыск Армавир Циклон Повышение Уровня Воды Затопление Эвакуация Жителей Школа №7 Сельский Клуб Красной Поляны Прибрежные Территории

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Голосование на президентских выборах завершилось в ПольшеПо данным на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка составляла 47,89%

Read more »

Москалев назначен главным арбитром финала Кубка России 'Зенит' - 'Химки'Судейская бригада Владимира Москалева из Воронежа назначена на финал Кубка России 'Зенит' - 'Химки':

Read more »

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборахВ Грузии завершилось голосование на парламентских выборах:

Read more »

СМИ: лидер республиканцев в Сенате склоняется к поддержке импичмента ТрампаЛидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл склоняется к тому, чтобы поддержать импичмент нынешнего президента Дональда Трампа, сообщили СМИ:

Read more »

Глава Минздрава Сирии призвал медиков работать даже в комендантский часОн действует с 17:00 до 05:00

Read more »

Контрольные матчи. «Локомотив» примет «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-ПетербургКонтрольные матчи «Локомотив» – «Торпедо» – 13:00 «Салават Юлаев» – «Автомобилист» – 17:00 СКА – «Динамо» Санкт-Петербург (Olimpbet ВХЛ) – 17:00 «Нефтехимик» – «Ижсталь» (Olimpbet ВХЛ) – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Read more »