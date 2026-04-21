Уголовное дело возбуждено после гибели трех туристов на пике Мунку-Сардык в Бурятии

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек во время восхождения на пик Мунку-Сардык. Следствие проверяет организаторов похода на предмет соблюдения правил безопасности после того, как группа туристов столкнулась с критическим переохлаждением.

Трагический инцидент в горах Восточного Саяна потряс общественность, когда стало известно о гибели трех участников туристической группы, совершавших восхождение на пик Мунку-Сардык . Следственный комитет Российской Федерации официально подтвердил возбуждение уголовного дела по факту произошедшего.

Основанием для начала следственных действий стала статья 238 Уголовного кодекса РФ, часть третья которой подразумевает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что привело к гибели двух и более лиц. На данный момент правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств, приведших к столь масштабной трагедии в условиях высокогорья. По предварительной информации, группа туристов из 15 человек прибыла в Бурятию из Красноярска, планируя совершить восхождение в районе поселка Монды. Начав маршрут 18 апреля, группа рассчитывала завершить поход в течение четырех дней, однако суровые природные условия внесли коррективы в их планы. В ночь на 21 апреля часть группы сумела добраться до придорожного кафе, где оставила тревожное сообщение о гибели троих товарищей. По свидетельству выживших участников похода, причиной смерти людей стало сильное переохлаждение, с которым они не смогли справиться в условиях резкого падения температур и сложного рельефа. Владелец заведения оперативно передал эту информацию экстренным службам, после чего спасатели МЧС незамедлительно начали мероприятия по эвакуации и установлению точного места происшествия. Следственное управление СК по Республике Бурятия продолжает работу на месте трагедии, опрашивая выживших и собирая доказательную базу. Специалисты акцентируют внимание на вопросах организации данного туристического похода: был ли маршрут официально зарегистрирован, имели ли участники необходимую квалификацию и были ли соблюдены все стандарты безопасности. Пик Мунку-Сардык является популярным, но весьма опасным местом для альпинизма, особенно в межсезонье, когда погода меняется практически мгновенно. Данное уголовное дело должно стать важным уроком для всей индустрии активного отдыха, подчеркивая необходимость строжайшего контроля за организацией коммерческих и частных экспедиций в экстремальных природных условиях. В ближайшее время следствие планирует дать правовую оценку действиям организаторов тура и определить степень их ответственности за трагедию, которая унесла жизни молодых людей





