Уголовное дело против россиянки, утверждавшей о плену в Казахстане, и борьба за ребёнка: хроника двух судебных процессов

Жительница Новосибирска Анастасия Семенова заявила о насильственном удержании в Казахстане со стороны бывшего партнёра, однако казахстанское расследование было прекращено, а против неё самой возбудили дело за ложный донос. Параллельно российский суд выдал исполнительный лист на возвращение ребёнка матери, но ребёнок остаётся с отцом в Алма-Ате. Отец оспаривает решение, ссылаясь на экспертизу и незаконность уведомления. Ситуация иллюстрирует сложности международного семейного права.

Российская гражданка Анастасия Семенова оказалась в центре резонансного уголовного дела, которое разворачивается на территории двух стран - России и Казахстан а. Изначально женщина обратилась в правоохранительные органы Казахстан а с заявлением о том, что её бывший партнёр, казахстан ский гражданин, насильно удерживала её в своей квартире в Алма-Ате в течение нескольких дней, подвергала физическому насилию, остригла голову, а также не возвращала их общего несовершеннолетнего сына.

Согласно её показаниям, конфликт произошёл в ходе ссоры, когда мужчина, увидев переписку в её телефоне, устроил сцену ревности, избил её в присутствии своих родственников, после чего применил иные forms жестокого обращения. В результате этих действий, по словам пострадавшей, у неё были диагностированы серьёзные травмы, включая разрыв сетчатки глаза, что подтверждено медицинскими документами. Первоначально казахстанская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного удержания и насилия, однако в дальнейшем производство было прекращено.

Следственные органы республики заявили об отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих версию Анастасии, и не нашли состав преступления в действиях её бывшего партнёра. После этого правовая динамика кардинально изменилась: против самой заявительницы было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Таким образом, из потенциальной жертвы она превратилась в обвиняемую. В качестве реакции семья мужчины, в свою очередь, настаивает, что конфликт носит исключительно семейный характер и начался после того, как пара официально рассталась.

Отмечается, что Анастасия и её бывший партнёр находились в отношениях с шестнадцатилетнего возраста, вместе воспитывали общего ребёнка и ранее проживали как в России, так и в Казахстане, что усложняет правовую квалификацию и юрисдикционные вопросы. Параллельно с развитием событий в Казахстане, разбирательство по вопросу проживания ребёнка ведётся на территории Российской Федерации. Новосибирский районный суд вынес постановление в пользу матери и выдал исполнительный лист, согласно которому до окончания всего судебного процесса мальчик должен оставаться с Анастасией Семеновой.

Данный документ был направлен в компетентные органы Алма-Аты, где в настоящее время находится ребёнок. Однако, несмотря на наличие исполнительного листа, ребёнок до сих пор не был возвращён в Россию. Отец, не согласившись с решением российского суда, подал жалобу, в которой указал на процессуальные нарушения: он заявил, что не получал надлежащего уведомления о судебном заседании. В качестве дополнительного аргумента он сослался на результаты судебно-психологической экспертизы, проведённой в Казахстане, которые, по его мнению, демонстрируют желание сына проживать с отцом.

В свою очередь, Анастасия в своих интервью подробно描述了, как после её возвращения в Новосибирск мужчина отобрал у неё телефон, увидел переписки, устроил сцену ревности, избил её при родственниках, а затем обрил наголо. По её словам, врачи зафиксировали у неё серьёзные повреждения, включая разрыв сетчатки и иные травмы, что изначально стало основанием для обращения в правоохранительные органы. Ситуация остаётся напряжённой и требует межгосударственного правового взаимодействия, поскольку затрагивает вопросы международного семейного права, защиты прав ребёнка и противодействия насилию.

Сcurrently, ридические процедуры продолжаются в обеих странах, а окончательное решение по судьбе ребёнка и по уголовным искам ещё не принято. Родительский конфликт перерос в сложное двустороннее дело, освещаемое как в российских, так и в казахстанских СМИ, что привлекло внимание общественности к проблеме трансграничного насилия и правового вакуума в подобных ситуациях





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