В Москве начато уголовное преследование журналистки Марианны Беленькой, признанной в Российской Федерации иностранным агентом. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного 13 апреля в канале Главного следственного управления Следственного комитета по Москве в мессенджере MAX.

Пресненский межрайонный следственный отдел следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве инициировал уголовное дело в отношении Беленькой, подозреваемой в нарушении законодательства об иностранных агентах. Согласно информации, представленной следствием, Беленькая подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что подразумевает уклонение от выполнения обязанностей, установленных законом об иностранных агентах. В частности, речь идет о непредставлении в уполномоченный орган обязательных сведений, необходимых для соблюдения установленного порядка деятельности. На данный момент Беленькая включена в реестр иностранных агентов и находится за пределами Российской Федерации. В связи с этим, следствие рассматривает возможность объявления ее в розыск. В настоящее время правоохранительные органы активно проводят следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по данному делу. Важно отметить, что данное дело является частью более широкой тенденции по ужесточению контроля над деятельностью лиц, признанных иностранными агентами. Это связано с необходимостью обеспечения соблюдения законодательства и предотвращения возможного иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, включая выяснение мотива преступления, а также установление лиц, причастных к нему. Дело Беленькой привлекло внимание общественности, поскольку затрагивает вопросы свободы слова, журналистской деятельности и соблюдения законодательства об иностранных агентах. Этот случай подчеркивает важность соблюдения правовых норм и необходимость тщательного анализа всех обстоятельств, связанных с деятельностью лиц, подвергающихся иностранному влиянию. Данное дело также поднимает вопросы о прозрачности и открытости деятельности иностранных агентов, а также о балансе между свободой выражения мнений и обеспечением национальной безопасности. Параллельно с этим, в СМИ публикуются данные о росте доходов блогеров-иноагентов, что вызывает интерес к схемам заработка и способам обхода законодательства о рекламе. В свете происходящих событий, стоит вспомнить о недавнем судебном решении в отношении журналистки телеканала Дождь Валерии Ратниковой, приговоренной заочно к 7,5 годам лишения свободы. Ратникова, как и ее телеканал, признана иностранным агентом, а также включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ей также назначен запрет на администрирование интернет-страниц сроком на три года. Эти события показывают тенденцию к более строгим мерам в отношении лиц, признанных иностранными агентами, и подчеркивают важность соблюдения российского законодательства. Все актуальные новости оперативно публикуются в канале Известия в мессенджере МАХ





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines