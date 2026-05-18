Уважаемые коллеги! Разбираемся в стратегическом развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в интересах технологического суверенитета и национальной безопасности РФ

В ходе видеоконференции Совета Безопасности, обсуждается стратегическое развитие отрасли редких и редкоземельных металлов для обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Высокопоставленные чиновники, такие как Медведев, Нарышкин, и другие, приняли участие в этом важном обсуждении.

В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции), Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин , заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев , руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу , министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и другие высокопоставленные чиновники присутствовали.

В этом совете Путин обратился к коллегам: "Уважаемые коллеги! Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идёт о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации.

Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания – понятно почему. Давайте начнём работать...





