Убита глава колл-центра Домодедовской больницы

В подмосковном Домодедово убита 38-летняя Дарья, глава колл-центра Домодедовской больницы. Супруга предъявлено обвинение в убийстве.

В подмосковном Домодедово убита 38-летняя Дарья, глава колл-центра Домодедовской больницы. По данным СК, супруги находились дома в микрорайоне Западный, когда между ними завязалась ссора. Мужчина выпил, после чего схватил нож и ударил жену в область груди.

Она скончалась на месте. Супругу предъявлено обвинение. Пара воспитывала троих детей - сына и двух дочерей. Знакомые пары рассказали, что незадолго до трагедии Дарья сообщила мужу, что хочет развестись из-за его пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам.

Женщина удалила со своей страницы в социальных сетях фотографии с мужем, оставив только кадры с собой, детьми и питомцами. За 1,5 года до убийства Дарья опубликовала пост, в котором призналась, что хотела бы сбежать и скрыться, остаться в тишине наедине с собой. Ранее стало известно, что задержанный за убийство жены многодетный отец увлекался мистикой и бесами





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