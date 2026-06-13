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Убита глава колл-центра Домодедовской больницы

Происшествия News

Убита глава колл-центра Домодедовской больницы
УбийствоДомодедовоГлава Колл-Центра
📆6/13/2026 11:59 AM
📰aifonline
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В подмосковном Домодедово убита 38-летняя Дарья, глава колл-центра Домодедовской больницы. Супруга предъявлено обвинение в убийстве.

В подмосковном Домодедово убита 38-летняя Дарья, глава колл-центра Домодедовской больницы. По данным СК, супруги находились дома в микрорайоне Западный, когда между ними завязалась ссора. Мужчина выпил, после чего схватил нож и ударил жену в область груди.

Она скончалась на месте. Супругу предъявлено обвинение. Пара воспитывала троих детей - сына и двух дочерей. Знакомые пары рассказали, что незадолго до трагедии Дарья сообщила мужу, что хочет развестись из-за его пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам.

Женщина удалила со своей страницы в социальных сетях фотографии с мужем, оставив только кадры с собой, детьми и питомцами. За 1,5 года до убийства Дарья опубликовала пост, в котором призналась, что хотела бы сбежать и скрыться, остаться в тишине наедине с собой. Ранее стало известно, что задержанный за убийство жены многодетный отец увлекался мистикой и бесами

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Убийство Домодедово Глава Колл-Центра Больница Семья Дети

 

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