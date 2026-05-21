Убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи: новые подробности и обвинения

В Самарском облсуде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, основной обвиняемой по которому проходит их внучка Екатерина Тархова. Согласно версии следствия, Екатерина подмешивала дедушку и бабушку яд в напитки, чтобы склонить их подписать документы на передачу ей имущества. Также преступники замаскировали яд под лекарства, чтобы отравить супругов.
На заседании прокурор зачитал обвинительное заключение, которое раскрыло новые детали резонансного убийства. Согласно версии следствия, Екатерина подмешивала дедушку и бабушку яд в напитки, чтобы склонить их подписать документы на передачу ей имущества. Следователи полагают, что таков был первоначальный замысел преступной группы. В нее, помимо Екатерины, входила Светлана Метревели, которого следствие считает организатором преступления, ее мать Таисия Киселева и племянник Светланы - Дмитрий Метревели.
Светлана и Дмитрий Метревели в данное время находятся в международном розыске. По данным следствия, Тарховой поручили регулярно подливать пожилым супругам вещество, которое угнетало когнитивную деятельность, чтобы заставить их от отказаться от имущества – подписать доверенности на распоряжение двумя квартирами, банковскими счетами, дивидендами от ООО «Новитрек», в число учредителей которого входил Виктор Тархов. Следователи полагают, то препарат из-за границы привезла Таисия Киселева, а затем передала Екатерине, а та с ноября 2024 года подмешивала его в напитки дедушки и бабушки.
Однако «жидкость не оказала ожидаемого воздействия». Яд для Тарховых замаскировали под лекарства. Для этого организаторы преступления передали в Самару из-за границы другое опасное для жизни вещество, которое вызывало помутнение рассудка. Его расфасовали в капсулы для лекарств, которые Екатерина подкладывала Виктору и Наталье Тарховой, когда бывала у них, и они принимали капсулы вместе с другими лекарствами.
Из обвинения следует, что 24 декабря 2024 года Екатерина впустила в квартиру Дмитрия Метревели и спрятала на балконе. В этот момент экс-мэр уже потерял возможность передвигаться и оказывать сопротивление, а его супруга повела внука (сына Екатерины) в детский сад. Когда она вернулась, Метревели, по версии следствия, связал женщину и супругов насильно и накормили ядовитым препаратом. Вскоре они скончались.
Екатерина Тархова признала вину частично. На заседании полностью признала свою вину лишь в убийстве. При этом Тархова частично признала вину в сбыте украшений и машины убитых и отказалась признавать себя виновной в надругательстве над телами погибших, в хищении телевизора, шубы, пальто и картин. Напомним, статью о надругательстве над телами умерших (ст. 244 УК РФ), Екатерине Тарховой добавили месяц назад.
По данным следствия, для уничтожения останков эк-мэра Тархова и его супруги преступники использовали мясорубку
