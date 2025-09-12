Убийство Чарли Кирка: экс-газетой журналиста убит в США

Известный христианский консервативный активист, инфлюенсер Чарли Кирк, был убит в кампусе Университета Юты выстрелом. Кирк был сторонником Дональда Трампа и известен своими дебатами с представителями леволиберальной молодежи. Преступник до сих пор не задержан.

В кампусе Университета Юты 10 сентября произошла трагическая घटना. Была совершена покушение на жизнь известного христианского консервативного активиста, инфлюенсера Чарли Кирк а, сторонника президента Дональда Трампа. Кирк был известен своими дебатами с представителями молодежи леволиберальных взглядов, преимущественно со студентами. Его убили выстрелом в голову, преступник до сих пор не задержан. Кирку было 31 год, у него остались жена и двое детей.

Трамп, в состав ближайшего окружения которого входил Кирк, выступил со специальным обращением, назвав его «мучеником за правду и свободу». Покушение на Кирка осудили и его политико-идеологические противники, такие как конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани и бывший президент США Джо Байден, который призвал к отказу от насилия. Убийство Кирка вызвало реакцию не только в США, но и за рубежом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «смелейшим другом Израиля», заявив, что он «боролся с ложью и стоял за иудео-христианскую цивилизацию». Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал нападение на Кирка отражением серьёзного внутреннего кризиса в США, подчеркнув, что оно показывает глубину раскола в американском обществе. Чрезвычайно активность в политике Кирк проявил уже в юном возрасте, еще будучи школьником, будучи волонтером на избирательной кампании сенатора от Иллинойса Марка Кирка. В последний год учебы в школе он вел кампанию против подорожания печенья в столовой. В это же время он начал сотрудничество с консервативными изданиями типа Breitbart News и телеканалом Fox Business. В 2012 году вместе с консервативным активистом Биллом Монтгомери он основал некоммерческую организацию Turning Point USA (TPUSA), целью которой было вовлечение молодежи в консервативную политику. Организация проводит лекции, мастер-классы и конференции. Среди гостей крупных политических конференций под эгидой TPUSA были как Дональд Трамп, так и знаменитый журналист Такер Карлсон. Платформа организации была открыта и для противников консервативного движения, например, на одном из мероприятий в декабре 2024 года выступал леволиберальный инфлюенсер Дженк Уйгур.





