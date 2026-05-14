УСША заключают контракт на строительство пяти ледоколов для береговой охраны в Арктике

Соглашение предусматривает поставку пяти современных патрульных судов ледового класса для работы в Арктике. Исполнителем проекта выбрана компания Davie Defense. Стоимость контракта оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Министерство внутренней безопасности США сообщило о заключении крупного контракта на строительство новых ледоколов для береговой охраны, предназначенных для работы в Арктике.

Соглашение предусматривает поставку пяти современных патрульных судов ледового класса. Исполнителем проекта выбрана компания Davie Defense. Стоимость контракта оценивается в 3,5 миллиарда долларов. В американском ведомстве подчеркнули, что программа направлена на укрепление присутствия США в арктическом регионе и расширение возможностей береговой охраны.

Отмечается, что это первый из трех запланированных контрактов в рамках программы Arctic Security Cutter. Подписание еще двух соглашений ожидается в ближайшее время. Передача первого ледокола заказчику намечена на 2028 год, а завершение поставок всей серии планируется к февралю 2035 года. Ранее сообщалось, что Норвегия намерена провести переговоры с Россией по военной линии для обсуждения вопросов стабильности и безопасности в Арктике. Оцените материал: Политика, ледоколы, США, Арктика





