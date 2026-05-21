УЗГА приостановил проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога", передаст его Минобороны РФ

Проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога" приостановлен, а весь научно-технический задел по нему будет передан Министерству обороны РФ. Об этом сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) Сергей Меренков на конференции по авиационному обеспечению Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока, организованной Росавиацией.

Со слов Меренкова, самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Минобороны для создания либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Он добавил, что при этом первый полет все же может состояться, поэтому планируется достроить "Ладогу" и поднять в 2026 г. ТВРС-44 "Ладога" создается как двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет вместимостью до 44 пассажиров. Проект реализуется УЗГА по заказу Минпромторга и рассматривается как замена советским самолетам Ан-24/26 и Як-40.

Машина проектировалась для эксплуатации с разных типов аэродромов, включая грунтовые и снежные полосы. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) показал потенциальным покупателям макеты пассажирского салона и кабины экипажа турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога". Проект реализуется по заказу Минпромторга России. Сейчас на самарском предприятии "Авиакор – авиационный завод" и на Смоленском авиационном заводе создаются опытные образцы самолетов





