УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на сезон 2026/27, исключив российские клубы из участия в соревнованиях. Это решение вызвало протесты среди российских футбольных фанатов и игроков, которые считают, что это решение несправедливо и не имеет отношения к футболу.

Исполком Союза европейских футбол ьных ассоциаций ( УЕФА ) внес изменения в список участников еврокубков на сезон 2026/27 в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА .

УЕФА вместе с ФИФА в феврале 2022 года на неопределенный срок отстранили сборные России и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. В результате, УЕФА внес изменения в список участников еврокубков, исключив российские клубы из участия в соревнованиях.

Это решение вызвало протесты среди российских футбольных фанатов и игроков, которые считают, что это решение несправедливо и не имеет отношения к футболу. Они призывают УЕФА пересмотреть свое решение и позволить российским клубам участвовать в еврокубках. Однако, УЕФА пока не намерен пересматривать свое решение, и российские клубы будут исключены из участия в еврокубках на сезон 2026/27. Это решение может иметь серьезные последствия для российского футбола, и многие эксперты считают, что это решение может привести к упадку российского футбола в ближайшие годы.





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