УАЗ Патриот претерпевает модернизацию: новый дизельный двигатель и обновления к 2026 году

Ульяновский автозавод планирует выпустить обновленную версию внедорожника УАЗ Патриот к осени 2026 года. Автомобиль получит новый дизельный двигатель, модернизированный дизайн и, возможно, автоматическую коробку передач.

Обновленные внедорожник и УАЗ Патриот, подвергшиеся существенной модернизации, планируется представить в дилерских центрах к началу осени 2026 года. Информацию об этом распространила пресс-служба компании, о чем сообщила Российская газета 9 апреля. Основным изменением в технической части является появление нового дизельного двигателя объемом два литра, способного развивать мощность в 136 лошадиных сил и крутящий момент в 320 Нм.

Этот силовой агрегат ведет свою историю от моторов китайской компании JAC и уже прошел процедуру локализации на производственной площадке в Елабуге, что подчеркивает стремление к импортозамещению и оптимизации производства. Новый дизельный двигатель будет агрегатироваться с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая также разработана компанией JAC и локализована на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). Такая же трансмиссия предусмотрена и для бензиновой версии внедорожника, оснащенной 2,7-литровым мотором. Данная новость является важным шагом в развитии модельного ряда УАЗ, демонстрируя готовность компании к обновлению своей продукции в соответствии с современными требованиями рынка и ожиданиями потребителей. \В рамках обновления УАЗ Патриот претерпит изменения не только в силовой установке, но и в дизайне. Планируется, что рестайлинговая версия получит точечные изменения во внешнем облике, включая переработанную светодиодную оптику, что, несомненно, улучшит визуальное восприятие автомобиля и сделает его более современным. В салоне также ожидаются существенные перемены, в частности, будет применен новый дизайн интерьера, включая новый руль. Эти улучшения направлены на повышение комфорта и удобства для водителя и пассажиров, а также на соответствие современным тенденциям автомобильного дизайна. Важно отметить, что помимо внедрения нового дизельного двигателя и обновления внешнего вида, ведутся работы по интеграции в УАЗ Патриот гидромеханической автоматической коробки передач. Однако сроки появления модификации с АКПП пока не уточняются. Это свидетельствует о постоянной работе над расширением возможностей модели и предоставлении потребителям большего выбора. \Ранее, 30 марта, Ульяновский автозавод сообщил о проведении ресурсных испытаний обновленного внедорожника УАЗ Патриот. Тесты проходят в различных условиях, включая городские улицы и загородные трассы. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности автомобиля в реальных условиях эксплуатации. Издание Известия первыми провели тест-драйв дизельной версии УАЗ Патриот, что позволяет оценить изменения в поведении автомобиля на дороге и его эксплуатационные характеристики. Обновленный УАЗ Патриот представляет собой значительный шаг вперед в развитии модели, демонстрируя стремление производителя к обновлению и улучшению своих продуктов. Внедрение нового двигателя, модернизация дизайна и потенциальное появление автоматической коробки передач свидетельствуют о стремлении УАЗа оставаться конкурентоспособным на рынке внедорожников. Активная работа над совершенствованием модели показывает, что компания уделяет внимание пожеланиям потребителей и стремится предложить им современный, комфортный и надежный автомобиль для различных условий эксплуатации. Все важные новости, связанные с обновлением УАЗ Патриот, можно найти в канале Известия в мессенджере МАХ





