Тяжёлая травма Мари Костелло на гонке Isle of Man TT: спина сломана, ниже середины грудного отдела параплегия

Британская мотоциклистка Мария Костелло получила множественные переломы позвоночника и другие серьёзные травмы в результате аварии на Isle of Man TT 26 мая. Состояние тяжёлое, но стабильное; спортсменка парализована ниже середины грудного отдела. Инцидент усилил дискуссию о безопасности гонки, где уже погибло более 270 участников.

Британская мотоциклистка Мария Костелло получила тяжелые травмы позвоночника в ходе одной из самых опасных мировых гонок - Isle of Man TT. Инцидент произошёл 26 мая, когда спорт сменка принимала участие в первой квалификационной сессии в категории мотоциклов с колясками.

При попытке пройти сложный участок трассы её мотоцикл вылетел из‑за резкого перепада высоты, и Костелло кинулась в землю, получив при этом удар по спине. В результате аварии у неё диагностированы множественные переломы позвоночника, несколько сломанных ребер, перелом руки, серьёзные повреждения печени, а также перелом носа и костей глазницы. По оценкам врачей состояние спортсменки тяжёлое, но стабильное; она находится в состоянии параплегии ниже середины грудного отдела позвоночника, что делает её полностью неподвижной в нижней части тела.

После падения её незамедлительно доставили на вертолёте в ближайшую травмпункт, где провели первичную диагностику и стабилизировали состояние. Затем её перевезли в специализированную клинику, где продолжается комплексное лечение, включающее операции на позвоночнике, реанимационную поддержку и длительную реабилитацию. На странице краудфандинговой платформы GoFundMe собраны средства для покрытия огромных расходов на лечение и реабилитацию, а также для помощи семье спортсменки в этот трудный период. Данный инцидент стал лишь одной из нескольких аварий, произошедших в день открытия сезона Isle of Man TT.

За сутки 25 мая в результате другого несчастного случая, когда мотоцикл врезался в толпу зрителей, девять человек получили травмы и были госпитализированы. На следующий день в больницу поступили братья‑гонщики Райан и Каллум Кроу, получившие ранения средней тяжести. Наиболее печальной новостью стал факт гибели британского гонщика Дэниела Ингама, ставшего 271‑м погибшим за всю историю гонок на острове. Его смерть стала первой после августа 2024 года, когда на трассе погиб ирландец Луис О'Рейган.

После серии трагических случаев организаторы вынуждены были отменить категорию, в которой участвовала Костелло, а также временно приостановить ряд заездов, сославшись на необходимость обеспечения безопасности участников и зрителей. Isle of Man TT, проходящие с 1907 года, традиционно славятся своей экстремальностью: трасса протянулась почти на 40 километров, вмещая более 200 резких поворотов, крутых спусков и участков с ограниченной видимостью. Благодаря особому статусу острова, где автогонки запрещены в остальном мире, сюда ежегодно съезжаются лучшие гонщики, желающие проверить свои пределы.

Однако высокая смертность и частые тяжёлые травмы заставляют экспертов обсуждать необходимость пересмотра формата соревнования и внедрения новых мер безопасности. Мария Костелло, бывшая чемпионка в категории "Сверхлегкий вес" в 2005 году и обладательница рекорда Гиннесса за самый быстрый круг женщины на TT до 2009 года, теперь стала символом борьбы за выживание и восстановления после серьёзных травм. Её история вдохновляет многих поклонников мотоспорта, а также привлекает внимание к проблеме медицинского обеспечения спортсменов, участвующих в экстремальных видах спорта





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Isle Of Man TT Мария Костелло Мотоциклетные Гонки Травма Позвоночника Спортивная Безопасность

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