По данным российских военных, родственники украинских военнослужащих сообщают, что продолжительность лечения в госпиталях региона в приказном порядке ограничена тремя неделями. "На данный момент известны несколько случаев смертей тяжело раненых военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки", — сообщили в группировке. В сводке также отмечается, что подразделения группировки "Север" продолжают продвижение в Сумской области.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Тяжелораненых военнослужащих ВСУ в Сумской области начали принудительно выписывать из госпиталей из-за большого числа поступающих пациентов . По данным российских военных, родственники украинских военнослужащих сообщают, что продолжительность лечения в госпиталях региона в приказном порядке ограничена тремя неделями .

"На данный момент известны несколько случаев смертей тяжело раненых военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки", — сообщили в группировке. В сводке также отмечается, что подразделения группировки "Север" продолжают продвижение в Сумской области. Удары были нанесены по позициям и технике ВСУ в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги, Лужков, Лесного, Каменки и поселка Хотень. Кроме того, на подступах к Уланово в ходе стрелкового боя российские военнослужащие взяли в плен двух бойцов 210-го отдельного штурмового полка ВСУ.

По данным группировки, за сутки потери противника на Сумском и Харьковском направлениях превысили 210 человек. Также были уничтожены артиллерийские орудия, бронетехника, автомобили и пусковые установки беспилотников. Как сообщалось ранее, на рубцовском и богуславском направлениях российские войска продолжают оказывать давление на подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ





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