Турция на саммите Инициативы трёх морей: баланс между экономикой и политикой

Министр иностранных дел Турции принял участие в саммите Инициативы трёх морей в Дубровнике. Обсуждались перспективы развития инфраструктурного сотрудничества и геополитические последствия расширения инициативы.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в одиннадцатом саммит е Инициативы трёх морей, который проходил в живописном хорватском городе Дубровник. Этот саммит стал важной площадкой для обсуждения перспектив развития инфраструктурного сотрудничества между странами, расположенными в бассейне Балтийского, Адриатического и Черного морей.

Изначально задуманная как платформа для экономического взаимодействия, Инициатива трёх морей претерпела значительные изменения в последние годы, как в плане состава участников, так и в политическом содержании. Расширение географии инициативы, включение в нее новых партнеров, таких как Украина, Молдавия, Испания и, конечно же, Турция, свидетельствует о стремлении выйти за рамки первоначального формата, ориентированного исключительно на страны Европейского Союза. Сегодня Инициатива трёх морей представляет собой формирование широкой коалиции государств, нацеленных на перестройку транспортных и логистических потоков в Европе, а также энергетической инфраструктуры.

Эта перестройка направлена на создание альтернативных маршрутов, обходящих традиционные пути, в первую очередь связанные с Россией. Для Турции участие в этой инициативе является важным элементом ее стратегии по укреплению позиций в качестве ключевого транспортно-логистического узла, соединяющего Север и Юг, Восток и Запад. Анкара видит в этом возможность для расширения экономических возможностей и повышения своего геополитического влияния. Однако политический контекст Инициативы трёх морей создает определенные сложности для Турции.

Многие страны-участницы рассматривают этот формат как инструмент для укрепления собственной безопасности и снижения зависимости от России, особенно в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Это означает, что инициатива выходит далеко за рамки чисто экономического сотрудничества и приобретает ярко выраженный политический оттенок. В этой связи, Турции становится все сложнее сохранять нейтралитет и балансировать между различными интересами. Анкара, с одной стороны, заинтересована в расширении экономических связей и укреплении своего статуса регионального хаба, а также не скрывает своих стремлений к вступлению в Европейский Союз.

С другой стороны, Турция стремится сохранить свою внешнеполитическую автономию и поддерживать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию. Участие в проектах, которые могут привести к ухудшению отношений с Россией, даже в лучшем случае, вызывает серьезные опасения у турецкого руководства. Более того, подключение к инициативе внерегиональных игроков, таких как Япония, свидетельствует о формировании новой геополитической оси, направленной против России. В этом контексте, все проекты и партнерства, реализуемые в рамках Инициативы трёх морей, неизбежно будут тесно переплетены с геополитическими задачами.

Это означает, что узкая специализация в отдельных областях, будь то инфраструктура или энергетика, становится невозможной. Любое участие в этих проектах требует учета широкого спектра политических и экономических факторов. Таким образом, участие Турции в Инициативе трёх морей представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий тщательного анализа и взвешенного подхода





Турция Инициатива Трёх Морей Хаккан Фидан Европа Инфраструктура Геополитика Россия Украина Саммит Транспорт Логистика

