Туроператор Anex Tour заблокировал сотни туристов на вылете из Турции

Сотни российских туристов оказались заблокированы на вылете из Турции из-за истечения срока действия разрешения на полеты в Россию у перевозчика Air Anka.
Сотни российских туристов заблокированы на вылете из Турции из-за истечения срока действия разрешения на полеты в Россию у перевозчика Air Anka . Выяснилось, что российское турагентство Anex Tour реализовало путевки с авиаперелетами данного перевозчика вплоть до октября, несмотря на запрет .
Из-за этого некоторые отдыхающие застряли на курортах, а другие вынуждены коротать ночи в зданиях аэропортов в ожидании рейса из РФ. Туристы жалуются на отсутствие комментариев со стороны туроператора, который предлагает аннулировать поездки с удержанием комиссии в размере 25 процентов. В компании Anex Tour заверили, что работают с заявками и помогают туристам с переносом дат поездок или продлением размещения в отелях
Anex Tour Air Anka Турция Путешествия Турагентство Запрет
Росавиация запретила Air Anka полеты в Россию из-за технических проблемРешение принято по согласованию с Минтрансом в интересах туристов. Air Anka не может выполнять новые рейсы, российские авиакомпании вывозят пассажиров. ANEX Tour предлагает продление проживания или перенос дат.
